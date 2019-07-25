Один из основных вопросов, который тревожит сотрудников отдела продаж — как выполнить план продаж менеджеру, ведь от этого зависит их доход. Для развития компании руководители регулярно повышают планку продаж, поэтому приходится искать все новые пути решения поставленных задач. В нашей статье мы дадим универсальные советы, которые помогут выполнить план в любых условиях и получить бонусы.



Советы как выполнить план



Работайте активно. Ежедневно делайте все, чтобы достичь цели. Старайтесь не терять ни минуты рабочего времени: совершайте звонки, делайте рассылку, напоминания, проводите встречи.



Правильно распределяйте свое время. Выбирайте правильное время для звонков, переговоров, составления отчетов. Ставьте перед собой личный дневной план по количеству встреч и звонков. Старайтесь выполнять текущие задачи вовремя и в полном объеме.



Сокращайте время совершения сделки. Менеджеру невыгодно, если телефонный разговор или встреча с потенциальным покупателем состоялись сегодня, а покупка и оплата будут оформлены через неделю, или через месяц. Время потрачено сейчас, а результаты будут учтены в следующей зарплате. Поэтому старайтесь закрыть сделку в короткий срок, например, акцентируйте внимание на выгодах предложения и ограниченном периоде его действия, или просто напомните о предложении.



Уделяйте достаточно времени постоянным клиентам. По статистике именно они приносят 80% прибыли, поэтому старайтесь предложить им сверх того, за что они платят: напоминайте о поставках, предлагайте альтернативу, знакомьте с новинками. Так вы обеспечите стабильные продажи каждый месяц.



Работайте над расширением базы покупателей. Постоянно ищите новых заказчиков, чтобы обеспечить рост продаж вслед за ростом плана. Если вы следуете рекомендациям из предыдущего пункта, постоянные клиенты будут советовать вас своим знакомым и также работать над расширением вашей базы.



Не забывайте о допродажах. Дополнительные продажи — эффективный инструмент, который помогает увеличить сумму сделки и, в итоге, выполнить и перевыполнить поставленный план. Поэтому, при работе с новыми и постоянными клиентами, не забывайте предлагать сопутствующие товары и услуги.



Используйте наши советы о том, как выполнить план продаж менеджеру и будьте успешным специалистом.





