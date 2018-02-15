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Интервью с менеджером по продажам

Интервью с менеджером по продажам — это один из этапов собеседования на должность специалиста по холодным звонкам или оператора call-центра. На этом этапе hr или, собственно, сам работодатель задают соискателю вопросы и оценивают ответы.

Сначала мы представим наши рекомендации работодателю.

  1. Спросите, искал ли кандидат информацию о вашей компании, это поможет оценить мотивацию. Что конкретно он знает о продукте? Какое мнение у него сложилось?
  2. Пусть кандидат расскажет о своих функциях на прошлом месте работы, опишет свой опыт, достижения, обычный рабочий день. Обратите внимание, говорит ли он о цифрах («я делал 100 звонков в день, моя конверсия была 7,5%»), если нет, то спросите его сами об этом.
  3. Если вам нужен квалифицированный кандидат, спросите, какими техниками продаж он владеет, попросите продемонстрировать несколько.
  4. Спросите о самом большом успехе и самой большой неудаче в работе.
  5. Спросите, какими будут его первые действия в вашей компании. По ним вы оцените рвение и адекватность будущего сотрудника.
  6. Уточните, какой доход он рассчитывает получать в первый-второй месяц, а какой планирует получить через год-два работы (неадекватно завышенные цифры видны сразу, а отсутствие роста скажет о низкой мотивации кандидата).
  7. Не забудьте уточнить про отношение соискателя с предыдущим руководством и коллегами. Вам же не нужны конфликты на работе? Не будет лишним задать вопрос, что бывший шеф делал правильно, а что — нет.
  8. Обязательно поговорите о будущих планах: семейных, личных. Не помешает ли работе наличие детей или хобби, что самое важное в ближайшие 2-3 года для этого человека?

Пусть интервью проходит в спокойном режиме. Стрессовой части (неудобные, каверзные и немного агрессивные вопросы) лучше оставить на конец общения и уделить ей 5-7 минут. Лучше, если эту часть интервью будет проводить отдельный человек (а то и несколько), который до этого момента не играл важной роли в беседе. Это могут быть провокационные вопросы:

  • А с чего вы взяли, что нам подходите?
  • Мне кажется, что специальность вам не подходит.
  • Представьте, что коллеги нарушают закон. Сдадите их?
  • Не женаты? А почему, что с вами не так? (Осторожно, вопрос неэтичен).
  • Вы заслуживаете минимальную зарплату.
  • И вы считаете, что это хорошая презентация?

По итогам этой части общения вы сделаете вывод о стрессоустойчивости будущего специалиста активных продаж. Не забудьте извиниться за агрессию в переговорах и объяснить поведение.

Как вести себя на собеседовании менеджеру по продажам?

Во-первых, спокойно, доброжелательно и невозмутимо. Будьте уверены в себе, если нервничаете — берите недолгие паузы, попросите стакан воды и делайте глоток, собираясь с мыслями.
Во-вторых, приходите подготовленным: прорепетируйте собеседование десяток раз, подготовьте ответы на каверзные и частые вопросы.
В-третьих, во время стрессовой части (если она будет), представьте себе игру. Берите инициативу на себя («И вы считаете, что это хорошая презентация?» — «Да, но я буду рад услышать полезную критику. Что вы мне посоветуете?»). Улыбайтесь.

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