100 подсказок менеджеру по продажам — это краткое руководство, которое поможет повысить эффективность работы, профессионализм, добиваться высокого уровня продаж при меньших затратах времени и сил. Для удобства все 100 советов мы разделили по категориям. Уверены, они будут полезны в работе и помогут вам стать успешным продажником.



Топ-100 советов-подсказок менеджеру по продажам



Придерживайтесь делового стиля общения. Говорите четко, внятно, кратко. Говорите с улыбкой в голосе. Проявляйте уважение. Узнайте имя, обратитесь по имени не менее 3 раз за разговор. Проявляйте заботу — задавайте вопросы о том, что волнует собеседника. Естественно, вопросы должны касаться вашего продукта. Разработайте или используйте готовый сценарий разговора — скрипт. Придерживайтесь заранее продуманного плана. Импровизируйте используя ответы клиента. Стремитесь завершить диалог заключением сделки.

Начните с приветствия. Обратитесь по имени. Следите за интонацией. Не будьте агрессивны. Не повышайте голос. Старайтесь понравиться собеседнику. Если возможно, найдите точки соприкосновения. Расскажите зачем звоните и сколько это займет времени. С помощью наводящих вопросов обозначьте проблемы. Не спорьте.

Разработайте текст презентации заранее. Говорите последовательно и просто. Озвучьте преимущества и пользу товара. Не используйте узкоспециальные термины и характеристики. Приведите наглядные примеры выгодности предложения. Например, сколько денег можно сэкономить при покупке или использовании товара. Во время презентации поддерживайте контакт с потенциальным клиентом с помощью вопросов. Старайтесь не продать, а вызвать желание купить. Проверьте, чтобы рассказ занимал немного времени — около 2 минут. Заканчивайте презентацию логично — предложите оформить заявку. Сделав предложение молчите, пусть собеседник первым продолжит диалог.

Старайтесь устранить сомнения еще на этапе презентации. Используйте информацию собранную в ходе диалога для отработки возражений. Различайте отказ и возражения. Уважайте право собеседника вам отказать. Заранее продумайте как можно отработать самые распространенные возражения. Если клиент говорит, что дорого, скажите что качественный товар не может стоить дешево. Если клиенту нужно подумать, уточните, какие вопросы для него остались невыясненными. Если не хочет покупать прямо сейчас, постарайтесь выяснить почему. Старайтесь не предлагать дополнительные скидки, даже если правила компании это допускают. Скидка снижает прибыльность сделки и в большинстве случаев уменьшает доход менеджера. Если возражения не удалось отработать, постарайтесь сохранить контакт, например, предложите подписаться на рассылку. Возможно ваше предложение заинтересует клиента позже.

Совершайте как можно больше звонков и встреч. Расширяйте базу заказчиков с помощью холодных звонков. Уделяйте больше половины времени действующим клиентам. По статистике они приносят большую часть прибыли. Работайте с почтой: рассылайте напоминания и информацию об акциях. Если возможно налаживайте регулярные и периодические поставки. В первую очередь предлагайте товары с максимальной прибыльностью. Чтобы продать в тот же день подчеркните, что предложение действует ограниченный период времени. Предлагайте больше, чем просто товар или услугу. Обеспечьте заботу и контроль. Проводите допродажи. Выполняйте обещания.

Используйте рабочее время продуктивно. Помните, что можете эффективно работать только около 6 часов. Не перерабатывайте, это снижает общую результативность. Звоните в первой половине дня или сразу после обеда. Назначайте встречи во второй половине дня. Выделите утренние часы для планирования дня. Вечером заполняйте отчетность и ставьте задачи на завтра. Периодически отдыхайте 15 минут. Автоматизируйте процесс составления отчета и набора телефонных номеров. Это поможет сэкономить время. Четко разделяйте рабочее и не рабочее время.

Напишите взаимосвязь между количеством продаж и доходом. Держите эту схему на виду. Планируйте свой доход. Поставьте цель. Это может быть крупная покупка, например, недвижимости, или отдых на дорогом курорте. Читайте книги, где описаны истории успеха других продажников. Практикуйте самовнушение и психологический самонастрой. Найдите кумира — пример для подражания. Визуализируйте достигнутые результаты. Представляйте, как будете чувствовать себя, когда достигнете цели. Стремитесь стать лучшим в отделе. Участвуйте в профессиональных соревнованиях.

Целеустремленность. Стрессоустойчивость. Контроль за эмоциями. Пунктуальность. Смелость. Уверенность в себе. Умение импровизировать. Умение планировать свой день. Речевые и коммуникативные навыки. Индивидуальные преимущества.

Работайте над улучшением скрипта. Ищите новые подходы и методы работы. Регулярно посещайте тренинги. Учитесь у коллег, руководства. Будьте инициатором обмена опытом. Анализируйте неудачи. Исключайте ошибки и неточности. Читайте полезную литературу. Сделайте так, чтобы клиенты легко могли с вами связаться. Будьте инициатором нововведений.

Работайте больше, чем все. Учитесь, когда другие отдыхают. Следуйте принципу 20/80. Отсеивайте ненужные действия. Ищите нестандартные решения. Следите за новинками. Ищите лучших, чтобы у них учиться. Анализируйте общую ситуацию в вашей сфере. Говорите так, будто вы уже получили заявку. Следите за порядком на столе, компьютере, в бумагах, в голове.

Используйте перечисленные 100 подсказок менеджеру по продажам ежедневно и вы увидите, что работать станет легче, а ваша результативность и доход повысятся.





