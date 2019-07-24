100 подсказок менеджеру по продажам — это краткое руководство, которое поможет повысить эффективность работы, профессионализм, добиваться высокого уровня продаж при меньших затратах времени и сил. Для удобства все 100 советов мы разделили по категориям. Уверены, они будут полезны в работе и помогут вам стать успешным продажником.
Топ-100 советов-подсказок менеджеру по продажам
Общие правила диалога с потенциальным клиентом:
- Придерживайтесь делового стиля общения.
- Говорите четко, внятно, кратко.
- Говорите с улыбкой в голосе.
- Проявляйте уважение.
- Узнайте имя, обратитесь по имени не менее 3 раз за разговор.
- Проявляйте заботу — задавайте вопросы о том, что волнует собеседника. Естественно, вопросы должны касаться вашего продукта.
- Разработайте или используйте готовый сценарий разговора — скрипт.
- Придерживайтесь заранее продуманного плана.
- Импровизируйте используя ответы клиента.
- Стремитесь завершить диалог заключением сделки.
- Начните с приветствия.
- Обратитесь по имени.
- Следите за интонацией.
- Не будьте агрессивны.
- Не повышайте голос.
- Старайтесь понравиться собеседнику.
- Если возможно, найдите точки соприкосновения.
- Расскажите зачем звоните и сколько это займет времени.
- С помощью наводящих вопросов обозначьте проблемы.
- Не спорьте.
- Разработайте текст презентации заранее.
- Говорите последовательно и просто.
- Озвучьте преимущества и пользу товара.
- Не используйте узкоспециальные термины и характеристики.
- Приведите наглядные примеры выгодности предложения. Например, сколько денег можно сэкономить при покупке или использовании товара.
- Во время презентации поддерживайте контакт с потенциальным клиентом с помощью вопросов.
- Старайтесь не продать, а вызвать желание купить.
- Проверьте, чтобы рассказ занимал немного времени — около 2 минут.
- Заканчивайте презентацию логично — предложите оформить заявку.
- Сделав предложение молчите, пусть собеседник первым продолжит диалог.
- Старайтесь устранить сомнения еще на этапе презентации.
- Используйте информацию собранную в ходе диалога для отработки возражений.
- Различайте отказ и возражения.
- Уважайте право собеседника вам отказать.
- Заранее продумайте как можно отработать самые распространенные возражения.
- Если клиент говорит, что дорого, скажите что качественный товар не может стоить дешево.
- Если клиенту нужно подумать, уточните, какие вопросы для него остались невыясненными.
- Если не хочет покупать прямо сейчас, постарайтесь выяснить почему.
- Старайтесь не предлагать дополнительные скидки, даже если правила компании это допускают. Скидка снижает прибыльность сделки и в большинстве случаев уменьшает доход менеджера.
- Если возражения не удалось отработать, постарайтесь сохранить контакт, например, предложите подписаться на рассылку. Возможно ваше предложение заинтересует клиента позже.
- Совершайте как можно больше звонков и встреч.
- Расширяйте базу заказчиков с помощью холодных звонков.
- Уделяйте больше половины времени действующим клиентам. По статистике они приносят большую часть прибыли.
- Работайте с почтой: рассылайте напоминания и информацию об акциях.
- Если возможно налаживайте регулярные и периодические поставки.
- В первую очередь предлагайте товары с максимальной прибыльностью.
- Чтобы продать в тот же день подчеркните, что предложение действует ограниченный период времени.
- Предлагайте больше, чем просто товар или услугу. Обеспечьте заботу и контроль.
- Проводите допродажи.
- Выполняйте обещания.
- Используйте рабочее время продуктивно.
- Помните, что можете эффективно работать только около 6 часов.
- Не перерабатывайте, это снижает общую результативность.
- Звоните в первой половине дня или сразу после обеда.
- Назначайте встречи во второй половине дня.
- Выделите утренние часы для планирования дня.
- Вечером заполняйте отчетность и ставьте задачи на завтра.
- Периодически отдыхайте 15 минут.
- Автоматизируйте процесс составления отчета и набора телефонных номеров. Это поможет сэкономить время.
- Четко разделяйте рабочее и не рабочее время.
- Напишите взаимосвязь между количеством продаж и доходом. Держите эту схему на виду.
- Планируйте свой доход.
- Поставьте цель. Это может быть крупная покупка, например, недвижимости, или отдых на дорогом курорте.
- Читайте книги, где описаны истории успеха других продажников.
- Практикуйте самовнушение и психологический самонастрой.
- Найдите кумира — пример для подражания.
- Визуализируйте достигнутые результаты.
- Представляйте, как будете чувствовать себя, когда достигнете цели.
- Стремитесь стать лучшим в отделе.
- Участвуйте в профессиональных соревнованиях.
- Целеустремленность.
- Стрессоустойчивость.
- Контроль за эмоциями.
- Пунктуальность.
- Смелость.
- Уверенность в себе.
- Умение импровизировать.
- Умение планировать свой день.
- Речевые и коммуникативные навыки.
- Индивидуальные преимущества.
- Работайте над улучшением скрипта.
- Ищите новые подходы и методы работы.
- Регулярно посещайте тренинги.
- Учитесь у коллег, руководства.
- Будьте инициатором обмена опытом.
- Анализируйте неудачи.
- Исключайте ошибки и неточности.
- Читайте полезную литературу.
- Сделайте так, чтобы клиенты легко могли с вами связаться.
- Будьте инициатором нововведений.
- Работайте больше, чем все.
- Учитесь, когда другие отдыхают.
- Следуйте принципу 20/80.
- Отсеивайте ненужные действия.
- Ищите нестандартные решения.
- Следите за новинками.
- Ищите лучших, чтобы у них учиться.
- Анализируйте общую ситуацию в вашей сфере.
- Говорите так, будто вы уже получили заявку.
- Следите за порядком на столе, компьютере, в бумагах, в голове.
Используйте перечисленные 100 подсказок менеджеру по продажам ежедневно и вы увидите, что работать станет легче, а ваша результативность и доход повысятся.