8 800 333 97 02 Войти

Топ-5 интересных фильмов про холодные звонки

«Волк с Уолт Стрит»
Кинолента основана на реальной истории успеха брокера Джордана Белфорта, который организовал успешную компанию по продаже акций. Захватывающий сюжет дополнила мастерская игра актеров и юмор с “перчинкой”. В фильме показаны примеры искусных манипуляций и убеждения, которые позволили добиться колоссальных успехов в сфере телефонных продаж.

«Бойлерная»
Фильм, который успел стать классическим пособием для менеджеров телефонных продаж. Сюжет можно разобрать на уроки, которые обучают эффективным техникам телемаркетинга. Диалоги актеров — это примеры виртуозной отработки возражений, способов заинтересовать собеседника и завершить разговор сделкой.

«В погоне за счастьем»
История, которая показывает что нужно, чтобы добиться успеха: упорство, трудолюбие, стремление развиваться, а главное — не терять надежду. В итоге главный герой добился своей мечты, а зритель после просмотра получит пример для самомотивации.

«Парень, ты попал!»
Фильм с элементами комедии и драмы, который рассказывает об особенностях продаж автомобилей. «Парень, ты попал!» содержит лучшие примеры отработки возражений, которые можно применить в реальной жизни чтобы быстро достичь успеха в продажах и общении с клиентами.

«Сбежавшая работа»
«Сбежавшая работа» — комедия, которая показывает что перемены — это всегда к лучшему. И не важно какие проблемы возникают, когда жизнь делает крутой поворот. Герои фильма показывают, что все можно преодолеть и каждую ситуацию повернуть себе на пользу.

Bебинары и события:

Бесплатный курс «Руководитель отдела холодных продаж»

Пройди онлайн-курс по холодным звонкам от сервиса Скорозвон и получи именной сертификат.

ПОСМОТРЕТЬ КУРС 

Вебинар «10 фишек Скорозвона, которые помогут оставаться в тренде»

13 февраля Александр Лищенко расскажет, какие новые функции появились в Скорозвоне и научит ими пользоваться.

  • Невидимые изменения
  • Новые фичи
  • Суфлирование в подарок

Регистрация

2020 02 06 14.17 1 (1)

Программа для холодных звонков «Скорозвон»

Менеджер будет звонить в 2,5 раза эффективнее. Вы получите удобные отчёты о работе

+
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно», вы даёте согласие на обработку персональных данных

Или попробуй профессиональный инструмент для холодных звонков

Зарегистрироваться в Скорозвоне