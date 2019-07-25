«Волк с Уолт Стрит»

Кинолента основана на реальной истории успеха брокера Джордана Белфорта, который организовал успешную компанию по продаже акций. Захватывающий сюжет дополнила мастерская игра актеров и юмор с “перчинкой”. В фильме показаны примеры искусных манипуляций и убеждения, которые позволили добиться колоссальных успехов в сфере телефонных продаж.



«Бойлерная»

Фильм, который успел стать классическим пособием для менеджеров телефонных продаж. Сюжет можно разобрать на уроки, которые обучают эффективным техникам телемаркетинга. Диалоги актеров — это примеры виртуозной отработки возражений, способов заинтересовать собеседника и завершить разговор сделкой.



«В погоне за счастьем»

История, которая показывает что нужно, чтобы добиться успеха: упорство, трудолюбие, стремление развиваться, а главное — не терять надежду. В итоге главный герой добился своей мечты, а зритель после просмотра получит пример для самомотивации.



«Парень, ты попал!»

Фильм с элементами комедии и драмы, который рассказывает об особенностях продаж автомобилей. «Парень, ты попал!» содержит лучшие примеры отработки возражений, которые можно применить в реальной жизни чтобы быстро достичь успеха в продажах и общении с клиентами.



«Сбежавшая работа»

«Сбежавшая работа» — комедия, которая показывает что перемены — это всегда к лучшему. И не важно какие проблемы возникают, когда жизнь делает крутой поворот. Герои фильма показывают, что все можно преодолеть и каждую ситуацию повернуть себе на пользу.

