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Мотивация менеджера по продажам

Мотивация менеджера по продажам — это особый подход к начислению заработной платы и руководству коллективом, который стимулирует работу персонала. Чтобы получить премию, другое материальное или нематериальное вознаграждение, менеджеру необходимо выполнить задачи и план, поставленный руководителем. В итоге правильная и эффективная система мотивации менеджера по продажам обеспечивает рост самого сотрудника и стабильное увеличение экономических показателей компании.

Мотивация менеджеров по продажам: практические рекомендации

  • Устанавливайте план на основе реальных показателей сотрудников и постепенно увеличивайте его, чтобы достигнуть поставленной цели.
  • Разработайте гибкую индивидуальную систему для собственной компании.
  • Учитывайте как можно больше показателей эффективности сотрудников, в том числе и их профессиональный рост.
  • Оценивайте достигнутые результаты периодично — за день, неделю, месяц, год — чтобы вовремя внести коррективы.

Эффективная схема мотивации менеджера по продажам

Чтобы вызвать личную заинтересованность продажников в расширении клиентской базы и увеличении объемов продаж, доход сотрудников должен быть тесно связан с эффективностью их работы. Такая система должна учитывать продолжительность рабочего времени, количество оформленных сделок и их суммарную прибыльность, эффективность выполнения плана, дополнительные показатели, такие как количество привлеченных клиентов, реализация товаров с наибольшей прибыльностью, своевременность оплаты и другие. В сфере холодных телефонных продаж мотивационную схему основывают на количестве звонков и достигнутой конвертации потенциальных клиентов в постоянные.

Чтобы подать информацию проще, приведем мотивационную схему для менеджеров отдела продаж в виде таблицы.

Для менеджера по продажам Для менеджера по холодным звонкам
Оклад Позволяет работнику чувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне, снижает отток кадров
из-за чрезмерной психологической нагрузки.
Премия От суммы оформленных сделок Если работа заключается в переводе холодных клиентов
в «горячие» с последующей передачей заявки другим специалистам, % может и не быть.
Поправочные
коэффициенты
 Для учета плановых показателей активности
По выполнению плана продаж. По количеству обработанных и оформленных заявок.

Как выполнить расчет мотивации менеджера по продажам

Существует ряд приемов и правил, которые упрощают планирование эффективности работы сотрудников. В первую очередь для автоматизации вычислений расчет мотивации менеджера по продажам проводят в программе excel, функционал и формулы excel позволяют за несколько секунд задать нормы продуктивности по десяткам критериев для сотен и тысяч сотрудников.

В большинстве случаев для мотивации сотрудников отдела продаж их зарплата рассчитывается по формуле:

Доход = Оклад + % × К, где

  • оклад составляет 30-50% от возможного уровня доходов;
  • % — процент, который получает менеджер от суммы каждой сделки;
  • К — коэффициент выполнения плановых показателей.

Цифровые значения оклада, процента от продаж и плана в разных компаниях отличаются и зависят от сферы деятельности, стоимости продукции или услуг, количества постоянных клиентов и способов расширения базы заказчиков.


Для мотивации менеджеров по холодным звонкам, зарплату привязывают к другим важным показателям эффективности: количеству сделанных звонков и оформленных заявок.




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