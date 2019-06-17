Мотивация менеджера по продажам — это особый подход к начислению заработной платы и руководству коллективом, который стимулирует работу персонала. Чтобы получить премию, другое материальное или нематериальное вознаграждение, менеджеру необходимо выполнить задачи и план, поставленный руководителем. В итоге правильная и эффективная система мотивации менеджера по продажам обеспечивает рост самого сотрудника и стабильное увеличение экономических показателей компании.
Мотивация менеджеров по продажам: практические рекомендации
- Устанавливайте план на основе реальных показателей сотрудников и постепенно увеличивайте его, чтобы достигнуть поставленной цели.
- Разработайте гибкую индивидуальную систему для собственной компании.
- Учитывайте как можно больше показателей эффективности сотрудников, в том числе и их профессиональный рост.
- Оценивайте достигнутые результаты периодично — за день, неделю, месяц, год — чтобы вовремя внести коррективы.
Эффективная схема мотивации менеджера по продажам
Чтобы вызвать личную заинтересованность продажников в расширении клиентской базы и увеличении объемов продаж, доход сотрудников должен быть тесно связан с эффективностью их работы. Такая система должна учитывать продолжительность рабочего времени, количество оформленных сделок и их суммарную прибыльность, эффективность выполнения плана, дополнительные показатели, такие как количество привлеченных клиентов, реализация товаров с наибольшей прибыльностью, своевременность оплаты и другие. В сфере холодных телефонных продаж мотивационную схему основывают на количестве звонков и достигнутой конвертации потенциальных клиентов в постоянные.
Чтобы подать информацию проще, приведем мотивационную схему для менеджеров отдела продаж в виде таблицы.
|Для менеджера по продажам
|Для менеджера по холодным звонкам
|Оклад
|Позволяет работнику чувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне, снижает отток кадров
из-за чрезмерной психологической нагрузки.
|Премия
|От суммы оформленных сделок
|Если работа заключается в переводе холодных клиентов
в «горячие» с последующей передачей заявки другим специалистам, % может и не быть.
|Поправочные
коэффициенты
|Для учета плановых показателей активности
|По выполнению плана продаж.
|По количеству обработанных и оформленных заявок.
Как выполнить расчет мотивации менеджера по продажам
Существует ряд приемов и правил, которые упрощают планирование эффективности работы сотрудников. В первую очередь для автоматизации вычислений расчет мотивации менеджера по продажам проводят в программе excel, функционал и формулы excel позволяют за несколько секунд задать нормы продуктивности по десяткам критериев для сотен и тысяч сотрудников.
В большинстве случаев для мотивации сотрудников отдела продаж их зарплата рассчитывается по формуле:
Доход = Оклад + % × К, где
- оклад составляет 30-50% от возможного уровня доходов;
- % — процент, который получает менеджер от суммы каждой сделки;
- К — коэффициент выполнения плановых показателей.
Цифровые значения оклада, процента от продаж и плана в разных компаниях отличаются и зависят от сферы деятельности, стоимости продукции или услуг, количества постоянных клиентов и способов расширения базы заказчиков.
Для мотивации менеджеров по холодным звонкам, зарплату привязывают к другим важным показателям эффективности: количеству сделанных звонков и оформленных заявок.