Требования к кандидату на должность менеджера по продажам зависят от того, чем конкретно он будет заниматься. Сначала определитесь, кого вы ищите — менеджера для холодных звонков, менеджера, который занимается продажей теплым лидам, или аккаунт-менеджера. От этого зависят и требования, и портрет потенциального работника, и вопросы на собеседовании. Подбор персонала на холодные звонки кардинально отличается от подбора на должность аккаунта, например. Если вы ищите универсала, приготовьтесь к тому, что найти хорошего кандидата будет сложно.

Главные качества любого менеджера по продажам — адекватность, трезвая оценка собственных способностей, желание развиваться, и, конечно, высокая мотивация. Такой сотрудник должен всегда быть «немного голодным» до денежного вознаграждения. Человек с хорошей финансовой ситуаций (пассивный доход или родители) не будет должным образом сворачивать горы.

Найм менеджера для холодных звонков — довольно простое дело. Здесь не нужны особые навыки или таланты:

смелость (не так-то просто начать разговор с незнакомым человеком);

устойчивость к стрессам и отказам;

работоспособность и высокая мотивация к работе;

четкая дикция и приятный голос;

умение слышать клиента и «считывать» его потребности.

Отдел продаж по холодным звонкам часто отличается высокой текучкой. Это нормально. Не стремитесь найти человека на ближайшие 10 лет, часто из этой должности вырастают через 2-3 года.

Для продавца второго этапа продаж выделяем другие характеристики: знание техник продаж;

знание способов борьбы с возражениями;

отличное знание продукта;

ответственность и пунктуальность (поставил задачу — выполнил задачу);

умение вести переговоры и разрешать конфликты. Профессиональные качества менеджера по продажам теплым лидам должны быть очень высокими, вам нужен настоящий эксперт. Это важно. Аккаунт-менеджеру нужно: дружелюбие и умение поддерживать контакт с клиентом;

неравнодушие к результату, который получит клиент;

ответственность;

умение планировать дела, и содержать документы в порядке;

пунктуальность. Личностные качества аккаунт-менеджера по продажам отличаются от остальных. Это должен быть друг клиенту, а не агрессивный продавец.