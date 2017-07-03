Требования к кандидату на должность менеджера по продажам зависят от того, чем конкретно он будет заниматься. Сначала определитесь, кого вы ищите — менеджера для холодных звонков, менеджера, который занимается продажей теплым лидам, или аккаунт-менеджера. От этого зависят и требования, и портрет потенциального работника, и вопросы на собеседовании. Подбор персонала на холодные звонки кардинально отличается от подбора на должность аккаунта, например. Если вы ищите универсала, приготовьтесь к тому, что найти хорошего кандидата будет сложно.
Главные качества любого менеджера по продажам — адекватность, трезвая оценка собственных способностей, желание развиваться, и, конечно, высокая мотивация. Такой сотрудник должен всегда быть «немного голодным» до денежного вознаграждения. Человек с хорошей финансовой ситуаций (пассивный доход или родители) не будет должным образом сворачивать горы.
Найм менеджера для холодных звонков — довольно простое дело. Здесь не нужны особые навыки или таланты:
- смелость (не так-то просто начать разговор с незнакомым человеком);
- устойчивость к стрессам и отказам;
- работоспособность и высокая мотивация к работе;
- четкая дикция и приятный голос;
- умение слышать клиента и «считывать» его потребности.
Отдел продаж по холодным звонкам часто отличается высокой текучкой. Это нормально. Не стремитесь найти человека на ближайшие 10 лет, часто из этой должности вырастают через 2-3 года.
Для продавца второго этапа продаж выделяем другие характеристики:
- знание техник продаж;
- знание способов борьбы с возражениями;
- отличное знание продукта;
- ответственность и пунктуальность (поставил задачу — выполнил задачу);
- умение вести переговоры и разрешать конфликты.
Профессиональные качества менеджера по продажам теплым лидам должны быть очень высокими, вам нужен настоящий эксперт. Это важно.
Аккаунт-менеджеру нужно:
- дружелюбие и умение поддерживать контакт с клиентом;
- неравнодушие к результату, который получит клиент;
- ответственность;
- умение планировать дела, и содержать документы в порядке;
- пунктуальность.
Личностные качества аккаунт-менеджера по продажам отличаются от остальных. Это должен быть друг клиенту, а не агрессивный продавец.
Для универсальных бойцов надо определить приоритет. Что самое важное, чем будет заниматься работник? И исходите из своего бизнес-процесса. Наиболее эффективно определять менеджера в ту или иную группу по результатам собеседования. Задавайте вопросы, как прямые, так и косвенные. Например, чтобы проверить смелость, можно предложить сделать первый звонок прямо на собеседовании. А неравнодушие к результату можно проверить, спросив про ситуацию, в которой кандидат проявил это качество.
Мы разобрали основные качества менеджера по продажам. Рекомендуем после собеседования пройти по списку, насколько соискатель подходит под требования.
Не забывайте учитывать особенности вашей компании.
Отличных вам соискателей и успешного коллектива!