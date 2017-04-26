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Как устроен отдел продаж

Давайте разберемся, как организовать отдел продаж. Для того, чтобы менеджеры хорошо делали свою работу, нужно не только обеспечить их всем необходимым, но и наладить бизнес-процесс. Важно, чтобы в любую минуту каждый ваш сотрудник знал, что ему нужно делать. Для этого обязательно нужен руководитель или супервайзер, понятное разделение функций и инструкции.

Организация отдела по продажам

Их есть 2 вида, одноуровневые и многоуровневые. Сейчас мы будем говорить о многоуровневых, они более эффективные. Подробное сравнение мы провели в отдельной статье нашей базы знаний.

Во главе продаж компании стоит руководитель. Он отвечает за итоговый результат работы. Все сотрудники делятся на три (иногда - две) части.

  1. Холодных звонков, который отсеивает лиды из базы контактов, проходит секретаря и выявляет первичную потребность. Эти ребята 95% рабочего времени активно звонят.
  2. Теплых продаж. Они совершают первую сделку с лидами, которые поступили из первого отдела.
  3. Сопровождения клиентов (аккаунт-менеджеры). Эти сотрудники поддерживают контакт с существующими клиентами.

Важные особенности организации. 

Чтобы организация отдела холодных продаж была прозрачной, и вы могли ей управлять, рекомендуем в каждой части назначить ответственного.

Важно четко разделить функционал и продумать, как происходит процесс перехода клиента от одного отдела к другому и кто ответственен за результат в каждый момент сделки. Поэтому мы рекомендуем написать простой регламент работы или инструкцию.

Каждый раз, когда у нас спрашивают, как организовать отдел продаж, мы отвечаем – всё уже придумано до нас, опыт сотен компаний это показал. Пользуйтесь работающей схемой, и всё у вас получится!

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