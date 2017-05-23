Мы собрали советы, к каждому блоку о том как написать вакансию. Не каждый совет подходит вам, но рекомендуем со стороны взглянуть на текст, который вы разместили на сайте по поиску сотрудников. Мы добавили примеры заполнения вакансии: обязанности и требования менеджера по продажам. Составить и написать ее вы сможете за пару часов.

Заголовок.

Понятный заголовок. Посмотрите у конкурентов, возможно, что на рынке принято называть специалистов по-другому.

Уточните специфику. Вакансии «b2b в IT-компанию» и «по обзвону (холодные звонки, назначение встреч)» отличаются и привлекут разных претендентов.

Не используйте узкопрофессиональные термины, если вам подойдет человек без опыта работы.

Обязанности менеджера по продажам, пример.

Уберите пустые слова и типовые выражения «поиск клиентов и расширение клиентской базы». Эти фразы не дают полезной информации для кандидата.

Цитировать должностную инструкцию тоже не надо.

Пишите прямо — будете делать холодные звонки по предоставленной базе, или — 3 часа в день искать контакты, потом 3 часа звонить, потом 3 часа общаться с текущими клиентами. Чем подробнее, тем лучше.

Если вы не можете сформулировать обязанности, задумайтесь, понимаете ли вы, кого и зачем ищите? Если у вас нет понятного и должного бизнес-процесса, искать человека пока рано. Сначала продумайте функционал и задачи нового сотрудника.

Попросите существующих работников описать свою деятельность. Вы узнаете точные функции или услышите, какими словами они говорят, что должны делать. Используйте их.

Требования к менеджеру по продажам, пример.

Сначала задумайтесь, кто вам действительно нужен. Хочется видеть человека с опытом и знающего 4 языка, а желательно окончившего МГИМО. Но нужно ли это для результата?

Составьте список, куда зафиксируйте все моменты, которые приходят вам в голову. Уточните у своих, что помогает им, какие качества.

Вычеркните те, которые не сильно влияют на результат: высшее образование, знание английского (если не предусмотрено общения с иноязычными клиентами), и так далее.

Вычеркните универсальные, которые не дают информации и которые сложно подтвердить (ответственность, целеустремленность, амбициозность, обучаемость, нацеленность на результат). Если какие-то из них критичны, и важно сказать об этом, лучше использовать что-то вроде «мы внедряем новый продукт каждые 2 месяца, поэтому вам будет нужно постоянно проходить обучение и сдавать тесты».

Если вам необходим опыт — опишите, какой именно вы ждете. В компании такого же профиля? С подобным продуктом? В должности со схожими функциями?

ВНИМАНИЕ. Согласно п.6 ст. 25 закона «О занятости населения в РФ», нельзя указывать в вакансиях пол, расу, цвет кожи, национальность, возраст, происхождение, место жительства, религию, а также имущественное, семейное, социальное положение кандидата.

Условия работы менеджера по продажам, пример.

Чистый процент (даже высокий) без оклада не привлекает квалифицированный персонал. Хороший претендент понимает, что так работодатель перекладывает риски.

Обязательно укажите рамки заработной платы, это в разы увеличивает отклик (если предлагаемый вами доход не ниже рынка). Нижний порог — обязательно.

Верхний порог — желательно. Будет ещё лучше, если вы укажете средний доход специалиста в вашей компании.

Спросите у действующих работников, что важно для них в условиях. Скорее всего, «компания с многолетней историей» и «команда профессионалов» окажутся менее интересными, чем «бесплатные занятия по английскому языку» или «всегда своевременная зар.плата».

Важно.

Составить объявление о вакансии не так уж и сложно. Если у вас огромный поток кандидатов, и вы хотите набрать самых внимательных и мотивированных, напишите в конце, что хотели бы получить сопроводительное письмо к резюме. И рассматривайте только тех, кто пришлет его.

Покажите готовый текст действующим сотрудникам, и тем, кто теоретически мог бы претендовать на должность. Пусть они опишут своими словами, что они поняли из прочитанного. Верно ли они это поняли?

Спросите у друзей, жены и коллег, какие вопросы они задали бы на собеседовании. Ответы на эти вопросы стоит добавить в текст.

Перечитайте всё ещё раз. Проговорите его вслух, исправьте фразы, на которых запнулись.