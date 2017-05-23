Мы собрали советы, к каждому блоку о том как написать вакансию. Не каждый совет подходит вам, но рекомендуем со стороны взглянуть на текст, который вы разместили на сайте по поиску сотрудников. Мы добавили примеры заполнения вакансии: обязанности и требования менеджера по продажам. Составить и написать ее вы сможете за пару часов.
Заголовок.
- Понятный заголовок. Посмотрите у конкурентов, возможно, что на рынке принято называть специалистов по-другому.
- Уточните специфику. Вакансии «b2b в IT-компанию» и «по обзвону (холодные звонки, назначение встреч)» отличаются и привлекут разных претендентов.
- Не используйте узкопрофессиональные термины, если вам подойдет человек без опыта работы.
Обязанности менеджера по продажам, пример.
- Уберите пустые слова и типовые выражения «поиск клиентов и расширение клиентской базы». Эти фразы не дают полезной информации для кандидата.
- Цитировать должностную инструкцию тоже не надо.
- Пишите прямо — будете делать холодные звонки по предоставленной базе, или — 3 часа в день искать контакты, потом 3 часа звонить, потом 3 часа общаться с текущими клиентами. Чем подробнее, тем лучше.
- Если вы не можете сформулировать обязанности, задумайтесь, понимаете ли вы, кого и зачем ищите? Если у вас нет понятного и должного бизнес-процесса, искать человека пока рано. Сначала продумайте функционал и задачи нового сотрудника.
- Попросите существующих работников описать свою деятельность. Вы узнаете точные функции или услышите, какими словами они говорят, что должны делать. Используйте их.
Требования к менеджеру по продажам, пример.
- Сначала задумайтесь, кто вам действительно нужен. Хочется видеть человека с опытом и знающего 4 языка, а желательно окончившего МГИМО. Но нужно ли это для результата?
- Составьте список, куда зафиксируйте все моменты, которые приходят вам в голову. Уточните у своих, что помогает им, какие качества.
- Вычеркните те, которые не сильно влияют на результат: высшее образование, знание английского (если не предусмотрено общения с иноязычными клиентами), и так далее.
- Вычеркните универсальные, которые не дают информации и которые сложно подтвердить (ответственность, целеустремленность, амбициозность, обучаемость, нацеленность на результат). Если какие-то из них критичны, и важно сказать об этом, лучше использовать что-то вроде «мы внедряем новый продукт каждые 2 месяца, поэтому вам будет нужно постоянно проходить обучение и сдавать тесты».
- Если вам необходим опыт — опишите, какой именно вы ждете. В компании такого же профиля? С подобным продуктом? В должности со схожими функциями?
ВНИМАНИЕ. Согласно п.6 ст. 25 закона «О занятости населения в РФ», нельзя указывать в вакансиях пол, расу, цвет кожи, национальность, возраст, происхождение, место жительства, религию, а также имущественное, семейное, социальное положение кандидата.
Условия работы менеджера по продажам, пример.
- Чистый процент (даже высокий) без оклада не привлекает квалифицированный персонал. Хороший претендент понимает, что так работодатель перекладывает риски.
- Обязательно укажите рамки заработной платы, это в разы увеличивает отклик (если предлагаемый вами доход не ниже рынка). Нижний порог — обязательно.
- Верхний порог — желательно. Будет ещё лучше, если вы укажете средний доход специалиста в вашей компании.
- Спросите у действующих работников, что важно для них в условиях. Скорее всего, «компания с многолетней историей» и «команда профессионалов» окажутся менее интересными, чем «бесплатные занятия по английскому языку» или «всегда своевременная зар.плата».
Важно.
Составить объявление о вакансии не так уж и сложно. Если у вас огромный поток кандидатов, и вы хотите набрать самых внимательных и мотивированных, напишите в конце, что хотели бы получить сопроводительное письмо к резюме. И рассматривайте только тех, кто пришлет его.
Покажите готовый текст действующим сотрудникам, и тем, кто теоретически мог бы претендовать на должность. Пусть они опишут своими словами, что они поняли из прочитанного. Верно ли они это поняли?
Спросите у друзей, жены и коллег, какие вопросы они задали бы на собеседовании. Ответы на эти вопросы стоит добавить в текст.
Перечитайте всё ещё раз. Проговорите его вслух, исправьте фразы, на которых запнулись.