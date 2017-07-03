Тестирование менеджеров по продажам необходимо, чтобы на деле посмотреть, на что способен кандидат. Кроме того, вы сразу поймете, как соискатель относится к выполнению задач, насколько он гибок и работоспособен.

Тестирование может быть 4 типов.

1. Короткое и легкое задание непосредственно в тексте вакансии.

Оно нужно для отбора мотивированных кандидатов. Для менеджеров по холодным звонкам мы рекомендуем попросить запись любого звонка. Для основных продажников можно попросить написать ответ на какое-нибудь возражение. Аккаунтов можно попросить решить проблему (клиент нашел поставщика дешевле и планирует уйти к ним, что делать?).

Чуть хуже работает сопроводительное письмо. Не забудьте не просто попросить сопроводительное, но и указать, что вы хотите там видеть (иначе соискатели просто будут копировать одно и то же письмо всем).

Рассматривайте резюме только с выполненным тестовым.

2. Тест для менеджера по продажам с вопросами и ответами прямо на собеседовании.

Рекомендуем составить так называемую анкету соискателя на вакансию менеджера по продажам. Это опросник для кандидата. Так можно оценить знание техники продаж, и посмотреть, как кандидат будет действовать, если вопросы чрезвычайно сложные, или, наоборот, простые. Вопросы могут быть закрытыми (да-нет), в формате теста (выбери нужный ответ), открытыми (назвать термин) и кейсовыми (представь ситуацию, что вы будете делать?). Все они полезны. Напишите анкету соискателя для вашей компании один раз, и потом времени вагон сэкономите на поиске менеджера по продажам.

3. Боевое задание для кандидатов после собеседования.

Менеджеру по холодным звонкам можно дать скрипт и попросить сделать 30 звонков (не забудьте запросить записи разговора и оплатить им связь, а лучше — пригласите в Скорозвон). Не требуйте с человека продажи, просто послушайте, как он работает, выходит на ЛПР или обрабатывает возражения.

Менеджеру по работе с теплыми лидами можно дать 2-3 лида (не берите самых ценных!) и попросить продать ваш продукт. Опять же, не ждите продажу, оценивайте разговор и поведение.

А вот с аккаунтом сложнее. Можно попробовать дать ему разрулить проблему или сделать допродажу.

4. Тестовый день как финальная стадия отбора.

Тут все просто. Дайте кандидату поработать один день (не важно, удаленно или нет). Не забудьте оплатить работу по нормальной ставке — это справедливо. Конечно, нет смысла применять его ко всем кандидатам. Но тех, кому вы уже готовы предложить работу, было бы хорошо проверить в реальных условиях. Тестирование менеджера отдела продаж в бою — лучший способ найти сотрудника, который пройдет испытательный срок.