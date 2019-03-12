Существует несколько способов оформления сотрудников, один из которых — подписание трудового договора — письменного соглашения между наемным работником и работодателем. Такие контракты позволяют соблюдать налоговое законодательство и установить порядок взаимоотношений в компании.

В нашей статье мы приведем образец, как составить трудовой договор с менеджером по работе с клиентами и обоснуем необходимость подписания этого документа. Эта информация поможет правильно оформить сотрудника, зафиксировать его обязанности и правила работы в компании.



С какой целью составляется договор оказания услуг менеджера



обязанности сотрудника — выполнять указанный объем работ в соответствии с требованиями компании, соблюдать сроки, предоставлять отчеты о проделанной работе, соблюдать нормы корпоративной культуры;

обязанности нанимателя — обеспечивать оплату труда в оговоренном ранее размере и в срок, создать необходимые для труда условия;

права сотрудника — требовать оплату за проделанную работу и соблюдение нормальных условий труда;

права нанимателя — требовать выполнение сотрудником установленного объема работы или достижения поставленных задач;

порядок взаимоотношений между сторонами договора — порядок постановки задач, предоставления отчетов о проделанной работе и другие условия.

Что фиксирует договор с менеджером по холодным звонкам



Документ устанавливает:

В документе прописываются должностные обязанности, порядок оплаты и другие условия взаимоотношений между работодателем и сотрудником. Основными пунктами договора являются:

данные работника и компании-нанимателя;

название должности;

перечень работ, услуг, которые должен выполнять сотрудник;

срок заключения договора;

порядок оформления сотрудника;

порядок, правила и режим работы;

размер и условия оплаты труда;

отчетность и другие положения.

При необходимости указываются условия и длительность испытательного срока, порядок компенсации за использование личной техники, оплаты телефонных разговоров. Дополнительная информация может включать условие о неразглашении коммерческой тайны компании, правила поведения на рабочем месте, ответственность за нарушение служебных обязанностей или порчу имущества компании. Скачать образец трудового договора с менеджером можно по ссылке.