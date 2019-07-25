Вопрос «как стать хорошим менеджером по продажам?» актуален для многих: сотрудников отдела продаж крупных и небольших компаний, операторов колл-центров и начинающих предпринимателей, которые самостоятельно продвигают свое предложение на рынке. В статье расскажем, какие качества определяют хорошего менеджера и что важно знать, чтобы стать успешным специалистом в этой области.



Каким должен быть хороший менеджер по продажам



Настойчивым и целеустремленным — чтобы успешно выполнять поставленные руководством задачи и план продаж.

Коммуникабельным — чтобы быстро находить общий язык с любым клиентом. Важны также грамотность речи, четкая дикция для ведения телефонных переговоров и умение убеждать.

Ответственным — чтобы выполнять обещания данные клиенту или отвечать за поставки заказов.

Стрессоустойчивым — чтобы спокойно работать с возражениями, отказами и претензиями заказчиков.

Находчивым — чтобы находить новые пути развития и реализации продукции.

Оптимистом — чтобы верить, что возможности безграничны.

Что должен знать хороший менеджер по продажам

Все о продукте. Продажник обязан досконально знать все важные характеристики и преимущества продукта, услуги которые продает. Важно также описать предложение с позиции выгоды и пользы для клиента. Для этого нужно обладать аналитическим мышлением, чтобы поставить себя на место покупателя.



Правила делового общения. Во время телефонных переговоров и встреч нужно соблюдать деловой стиль общения. Грамотная речь поможет вызвать уважение у собеседников и расположить к себе, что важно при налаживании контактов.



Приемы ведения успешных продаж. Важно следовать скриптам продаж, уметь повлиять на потенциального клиента, убедить его, отработать возражения. Для этого изучите приемы, которые используют профессиональные менеджеры, например, выбор без выбора.



В теории ответ вопрос «как стать хорошим менеджером по продажам?» достаточно простой — нужно знать и следовать основным правилам, но в большинстве случаев на многое влияет опыт и личностные качества.





