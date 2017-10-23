Есть мнение в среде руководителей отделов продаж, что управление менеджером по продажам, особенно нештатным — это какая-то особенно сложная система. На самом деле это не так сложно, если вашему бизнесу подходят такие работники. Давайте разберемся, выгодно ли вам будет нанять удаленщика.

Продавец не в офисе — интересное решение для открывающегося или развивающегося бизнеса. Отлично подходит, если вы хотите сэкономить на фонде оплаты труда, арендной плате и оборудовании рабочего места.

Вам будет легко работать с удаленщиками, если:

вы смотрите на цифры, любите отчеты и вам важнее показатели, чем неустанный контроль;

вы разделили отдел на «звонарей» и «продавцов»;

у вас большая база, и не миллионные суммы сделок;

вам важно экономить бюджет на штатную единицу менеджера.

Про бюджет рассмотрим подробнее.

Расчет расходов на штатных работников.

Наша компания располагается в крупном городе (например, Екатеринбург).

Аренда стоит 700 руб/кв.м, средняя заработная плата 25 000 – 35 000 ₽

Для того, чтобы нанять пять менеджеров по холодным звонкам, мне нужно:

5*30000 ₽ = 150 000 ₽ на зарплату, с налогами это около 250 000 ₽ каждый месяц;

40 кв.м.* 700 = 28 000 ₽ на аренду;

15000₽ на интернет (для юридических лиц он недешевый), кофе и чай;

5*10000₽ = 50 000 ₽ на мебель единовременно;

5*40000₽ = 200 000 ₽ на компьютеры и лицензионное ПО единовременно.

Итого 293 000 ₽ ежемесячно и 250 000 ₽ в первый месяц.

Посчитаем полгода работы: 293 000 * 6 мес. + 250 000 = 2 008 000 ₽

Расчет расходов и выгод на удаленных сотрудников.

Я ищу членов команды в небольших городах, где заработная плата составляет 15000 –18000 ₽, предоставляю им Скорозвон и не трачу деньги на офис и технику.

Итого мои затраты:

18 000 ₽ на пятерых = 900 00 ₽ на зарплату, с налогами (если вы заключаете трудовой контракт) это будет около 150 000 ₽;

3 000 ₽ на пятерых = 15 000 ₽ затраты на Скорозвон.

Итого 105 000 или 165 000 ₽ ежемесячно. Затрат на мебель и компьютеры нет.

Посчитаем полгода:

По трудовому договору 165000 * 6 мес. = 990000₽

Без договорных отношений 1055000 * 6 мес = 630000₽

Давайте сравним суммы за полгода.

Штатные — 2 008 000 ₽.

Удаленные по трудовому договору — 990 000 ₽.

И без договорных отношений — 630 000 ₽.

Кроме экономии, такой подход позволит вам быстро закрывать вакансию, да и быстро увеличивать количество продажников при необходимости. Как правило, работодатели думают, что эффективность удаленных сотрудников тяжело контролировать. Это не так. Готовые отчеты с цифрами в Скорозвоне и записи звонков точнее покажут эффективность работы, чем руководитель, стоящий над душой. Это подтверждают, в частности, крупные организации, переводящие на работу вне офиса всё больше работников (Билайн, Тинькофф-банк).