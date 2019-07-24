В системе телефонных продаж существует 5 правил холодных звонков, которые помогают менеджерам в их работе. Эти правила разработаны для унификации работы с клиентами и быстрого обучения новых сотрудников. Про основные принципы холодных продаж мы и расскажем в нашей статье.



Как совершать холодные звонки: 5 правил



Правило №1: Предварительно составьте план разговора. Менеджеры во многих колл-центрах и профессиональные продавцы строят разговор с клиентом по заранее намеченному сценарию. Он помогает сэкономить рабочее время, составить четкую и краткую презентацию, повысить эффективность звонков.



Пример: Стандартный скрипт холодных звонков включает приветствие, краткую презентацию, непосредственно предложение — оформить заявку или записаться на встречу — и способы отработки возражений.



Правило №2: Проявляйте уважение, заинтересованность, работайте с интонацией. Выберите деловой стиль общения, чаще обращайтесь к собеседнику по имени, задавайте вопросы по теме, говорите с улыбкой в голосе. Постарайтесь установить контакт, например, выявить потребности человека и на основе полученной информации строить презентацию.



Правило №3: Помните что ваша цель не продать, а вызвать желание купить. Для этого нужно сделать акцент на преимуществах товара/услуги и подать предложение с позиции выгоды для клиента — описать, какие проблемы можно решить с его помощью. Такая техника презентации сокращает время разговора, и нет необходимости озвучивать специфические характеристики.



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Правило №4: Уважайте время клиента и его право на отказ, работайте с возражениями. Уточняйте, удобно ли собеседнику сейчас говорить, рассказывайте кратко и понятно. Различайте отказ и возражение.



Пример: Отказ — мы не пользуемся такими системами или мне не интересно ваше предложение. Возражение — для нас это дорого. Такое возражение можно отработать. Например, акцентировать внимание на качестве или рассказать про скидки и акции, которые помогут снизить цену. Подробнее читайте в нашей статье про работу с возражениями.



Правило №5: Доводите разговор до его логического завершения. Успешный холодный звонок заканчивается оформлением заявки, переводом собеседника в категорию “теплых клиентов”, непосредственно продажей. Если этой цели достичь не удалось, можно назначить повторный звонок или запросить контакты для рассылки акций и интересной информации.



Зная и используя основные 5 правил холодных звонков вы будете легче достигать поставленного уровня продаж и развиваться как специалист в своей отрасли.









