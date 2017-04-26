Если вы уже решили, что холодные звонки вам подходят, возникает вопрос — а что нужно для холодных звонков?

самое необходимое, без чего невозможно работать; то, что приведет к достижению цели и к эффективности продаж.

Самое необходимое для холодных звонков.

продавец, который будет делать звонки;

база контактов потенциальных клиентов, не меньше 2000 контактов на человека в месяц;

инструмент для звонков, CRM+телефония или специальные сервисы (например, Скорозвон);

скрипт звонка, тот текст, который менеджер будет использовать в разговоре.

Давайте сразу разделим всё необходимое на 2 части:Здесь всё просто. Вам необходимы:

Больше ничего не нужно, чтобы просто начать работу и делать звонки. Мы рекомендуем начать именно с этого и уже имея эту базу, работать над эффективностью холодных звонков, скриптами и конверсией. Это реально сделать за неделю.

Может быть, у вас и не будет невероятного результата на этом этапе. Зато вы сможете построить отдел продаж быстрее, практикуясь, а не строя красивые теории и изучая, какие технологии необходимо применять в холодных звонках. Тем более, что все эти технологии индивидуальны, не все рекомендации подойдут вашему продукту.

Инструменты повышения эффективности.

выстроенные бизнес-процессы, разделение отдела продаж на звонящих, продающих и работающих с текущими клиентами;

отработанная техника продаж;

хорошая мотивация сотрудников;

профессиональные сервисы для обзвона, с предиктивом и прочими инструментами, которые в разы увеличивают эффективность.

Чтобы бизнес развивался, а доходы росли, нужно знать и использовать правильные инструменты хороших продаж. Это то, что будет полезно для осуществления холодных звонков.А теперь подытожим главное. Что даст возможность осуществлять холодные звонки: менеджер, база, скрипт и инструмент для звонков.Остальное лучше всего дотачивать уже в ходе работы.

Что нужно для холодных звонков, вы уже знаете. осталось дело за малым — начать работать и двигаться к цели. Удачи!