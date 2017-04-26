Если вы уже решили, что холодные звонки вам подходят, возникает вопрос — а что нужно для холодных звонков?Давайте сразу разделим всё необходимое на 2 части:
- самое необходимое, без чего невозможно работать;
- то, что приведет к достижению цели и к эффективности продаж.
Самое необходимое для холодных звонков.Здесь всё просто. Вам необходимы:
- продавец, который будет делать звонки;
- база контактов потенциальных клиентов, не меньше 2000 контактов на человека в месяц;
- инструмент для звонков, CRM+телефония или специальные сервисы (например, Скорозвон);
- скрипт звонка, тот текст, который менеджер будет использовать в разговоре.
Больше ничего не нужно, чтобы просто начать работу и делать звонки. Мы рекомендуем начать именно с этого и уже имея эту базу, работать над эффективностью холодных звонков, скриптами и конверсией. Это реально сделать за неделю.
Может быть, у вас и не будет невероятного результата на этом этапе. Зато вы сможете построить отдел продаж быстрее, практикуясь, а не строя красивые теории и изучая, какие технологии необходимо применять в холодных звонках. Тем более, что все эти технологии индивидуальны, не все рекомендации подойдут вашему продукту.
Инструменты повышения эффективности.Чтобы бизнес развивался, а доходы росли, нужно знать и использовать правильные инструменты хороших продаж. Это то, что будет полезно для осуществления холодных звонков.
- выстроенные бизнес-процессы, разделение отдела продаж на звонящих, продающих и работающих с текущими клиентами;
- отработанная техника продаж;
- хорошая мотивация сотрудников;
- профессиональные сервисы для обзвона, с предиктивом и прочими инструментами, которые в разы увеличивают эффективность.
Остальное лучше всего дотачивать уже в ходе работы.
Что нужно для холодных звонков, вы уже знаете. осталось дело за малым — начать работать и двигаться к цели. Удачи!