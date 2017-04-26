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Что нужно для холодных звонков

Если вы уже решили, что холодные звонки вам подходят, возникает вопрос — а что нужно для холодных звонков?

Давайте сразу разделим всё необходимое на 2 части:
  1. самое необходимое, без чего невозможно работать; 
  2. то, что приведет к достижению цели и к эффективности продаж.

Самое необходимое для холодных звонков.

Здесь всё просто. Вам необходимы:
  • продавец, который будет делать звонки;
  • база контактов потенциальных клиентов, не меньше 2000 контактов на человека в месяц;
  • инструмент для звонков, CRM+телефония или специальные сервисы (например, Скорозвон);
  • скрипт звонка, тот текст, который менеджер будет использовать в разговоре.

Больше ничего не нужно, чтобы просто начать работу и делать звонки. Мы рекомендуем начать именно с этого и уже имея эту базу, работать над эффективностью холодных звонков, скриптами и конверсией. Это реально сделать за неделю.

Может быть, у вас и не будет невероятного результата на этом этапе. Зато вы сможете построить отдел продаж быстрее, практикуясь, а не строя красивые теории и изучая, какие технологии необходимо применять в холодных звонках. Тем более, что все эти технологии индивидуальны, не все рекомендации подойдут вашему продукту.

Инструменты повышения эффективности.

Чтобы бизнес развивался, а доходы росли, нужно знать и использовать правильные инструменты хороших продаж. Это то, что будет полезно для осуществления холодных звонков.
  • выстроенные бизнес-процессы, разделение отдела продаж на звонящих, продающих и работающих с текущими клиентами;
  • отработанная техника продаж;
  • хорошая мотивация сотрудников;
  • профессиональные сервисы для обзвона, с предиктивом и прочими инструментами, которые в разы увеличивают эффективность.
А теперь подытожим главное. Что даст возможность осуществлять холодные звонки: менеджер, база, скрипт и инструмент для звонков.
Остальное лучше всего дотачивать уже в ходе работы.

Что нужно для холодных звонков, вы уже знаете. осталось дело за малым — начать работать и двигаться к цели. Удачи!

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