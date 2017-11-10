Музафарова Дилара рассказывает практические приемы построения отдела холодных продаж и разбирает темы:

- как найти менеджера по холодным звонкам,

- где взять хорошую базу для обзвона,

- как написать скрипт.

Запись от 2 ноября 2017 года.

Продолжительность: 1 час 17 минут.

Музафарова Дилара

Руководитель продаж сервиса Скорозвон

За 10 лет в холодных продажах Дилара прошла путь от менеджера по продажам до коммерческого директора Blizko.ru, где выстраивала отделы продаж и увеличила конверсию в 2,5 раза, а продажи - на 180%.

Сейчас Дилара работает в сервисе для холодных звонков Скорозвон и консультирует сотни бизнесов по построению холодных продаж, а также руководит собственным отделом продаж из 3 уровней: холодные звонки, продажи и аккаунт-поддержка клиентов.

Музафарова Дилара — эксперт в области построения холодных продаж, знает ответы на все каверзные вопросы: от поиска менеджера за пару дней до разработки эффективных скриптов.

О Скорозвоне

Программа для холодных звонков, которая помогает продавать холодными звонками или обзванивать базу. Не требует сложной настройки, телефония встроена. Подробнее о возможностях программы.

Остались вопросы по темам, освещенным в вебинаре, или по Скорозвону? Смело пишите нам на электронную почту dilara@skorozvon.ru — обязательно всем ответим :)