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Мотивация менеджера

Давайте сначала разберемся, что такое вообще мотивация менеджера, какой она бывает, что под этим понимают, и почему важно мотивировать персонал в вашей компании.

 Сначала уберем путаницу. Под мотивацией сейчас подразумевают 2 понятия:

  • энтузиазм и нацеленность сотрудника на достижение результата (мотивированность);
  • комплекс мер, поощряющий достижение цели сотрудником (меры мотивации).

Мы будем говорить про второе понятие, которое включает в себя и первое (точнее, хорошие мотивационные меры приводят к высокой мотивированности сотрудника).

Виды мотивации менеджера по продажам:

Материальная схема

  • постоянный оклад, который работник получает всегда;
  • премии за выполнение нормативов;
  • процент с продаж;
  • бонусы и корпоративные подарки.

Нематериальная часть

  • благодарности и признание успеха;
  • общая с компанией философия и корпоративные ценности;
  • рабочий коллектив и атмосфера в нем;
  • символические презенты;
  • игровая мотивация и геймификация работы.

Долгосрочные KPI (целевые показатели эффективности)

  • выполнение личных показателей;
  • выполнение командных показателей;
  • выполнение показателей по компании.

Почему мотивация — это важно.

Встречаются бизнесы, в которых основным инструментом для поддержания эффективности работы является контроль. Собственник над генеральным директором, директор над топ-менеджером (коммерческим директором), он — над руководителем отдела продаж, а уже тот — над рядовым менеджером. Худо-бедно система работает, но скорее худо, чем хорошо.

Контролировать взрослых людей ежесекундно — непосильная задача для любого руководителя. Можно сколько угодно стоять над душой, приобретать системы слежки и требовать подробных отчетов, но найти, где смухлевать, всегда можно.

Другой подход — сделать так, чтобы каждый менеджер по продажам был рад работать больше и эффективнее, чтобы он понимал свой вклад в общее дело и знал, как его доход и деньги зависят от каждого действия. При таком подходе менеджер в курсе, как повлияет на его жизнь не сделанный звонок, трудится должным образом и рад проявить инициативу, например, предложив меры по увеличению конверсии.

А теперь ложка дегтя в бочку меда. Мотивация менеджера по продажам работает только на добросовестных и умных сотрудников. Совсем низкоквалифицированных и демотивированных бесполезно вытягивать на высокий уровень мотивации. Поэтому внимательнее отнеситесь к выбору работников.

Хорошего вам дня и горящих глаз коллег!

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