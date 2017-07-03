Давайте сначала разберемся, что такое вообще мотивация менеджера, какой она бывает, что под этим понимают, и почему важно мотивировать персонал в вашей компании.

Сначала уберем путаницу. Под мотивацией сейчас подразумевают 2 понятия:

энтузиазм и нацеленность сотрудника на достижение результата (мотивированность);

комплекс мер, поощряющий достижение цели сотрудником (меры мотивации).

Мы будем говорить про второе понятие, которое включает в себя и первое (точнее, хорошие мотивационные меры приводят к высокой мотивированности сотрудника).

Виды мотивации менеджера по продажам:

Материальная схема

постоянный оклад, который работник получает всегда;

премии за выполнение нормативов;

процент с продаж;

бонусы и корпоративные подарки. Нематериальная часть благодарности и признание успеха;

общая с компанией философия и корпоративные ценности;

рабочий коллектив и атмосфера в нем;

символические презенты;

игровая мотивация и геймификация работы.