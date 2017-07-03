Дешевый способ достать базу — купить или написать парсер телефонов. Парсер — это программа, которая собирает данные потенциальных клиентов с доступных страниц, сайтов в интернете, анализирует их и вытаскивает те, что нужны, в базу данных. Это могут быть адреса, городские и мобильные телефоны или email. Такую программу может написать программист-разработчик, её можно купить в интернете, или попросите владельца программы спарсить вам информацию.

Особенности.

Парсер базы дает информацию не самого высокого качества. Ждите мусор, неактуальные или некорректные строки. Многое зависит от конкретной версии программы, но хорошего результата не будет. Впрочем, если вы используете диалер от Скорозвона (или другое профессиональное ПО), вы не заметите плохое качество. Зато парсер контактов не потребует вложений. Написать его — пара дней, справятся многие специалисты, купить можно недорого, информация, собранная парсингом, обойдется дешево. Серьезно, парсеры продаются и по 500 рублей. Советовать что-то конкретное (поставщика, сайт или фрилансера) не будем, не можем ручаться за результат. Есть интересные разновидности парсеров, например, для сбора номеров телефонов с сайтов объявлений. Подойдет, если вам нужно обзвонить, к примеру, всех, кто дает объявления о сдаче квартиры или продаже автомобиля, или найти тех, кто ищет работу. Собирать данные можно с сайта авито или с других досок объявлений. Не забывайте, что качество такой базы не самое высокое, нужно будет сначала просеять такие данные. Парсер организаций для баз данных, например, даст вам результат в 10 тысяч телефонов, из которых до половины вы не можете дозвониться. Теперь вам нужно очень быстро прозвонить все номера, отделив актуальные от неактуальных. Рекомендуем профессиональные режимы звонков в Скорозвоне. Менеджер будет разговаривать только с теми потенциальными клиентами, кто взял трубку. Конечно, парсить контакты с сайта можно и ручным методом, посадив любого пользователя искать в Яндексе компании. Но это очень трудозатратно. На поиск одного контакта уйдет 1-2 минуты, и неизвестно, будет ли такой способ лучше. В любом случае, гораздо быстрее просто прозвонить все номера. чем заморачиваться с ручным поиском. Не рекомендуем.

Парсер номеров телефонов может стать отличным решением для вас, если вы правильно построите работу, и вам подходит не очень качественный, но дешевый список для обзвона. Не забудьте сначала проанализировать, что именно вы хотите найти, где ваша целевая аудитория.

Удачи!

