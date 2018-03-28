Материальная мотивация менеджера по продажам — это, по сути, премиальная часть дохода. Задача её в том, чтобы побудить специалиста выполнять и перевыполнять план отдела, а также другие целевые показатели: например, качество общения с потенциальными клиентами или сбыт особенно выгодных, высокомаржинальных позиций. В неё полезно включать и момент, связанный с наставничеством новых коллег в компании. Ещё это способ контроля трудовой дисциплины.
Многие руководители считают, что мотивация менеджеров по продажам обязательно должна исходить от прибыли. Это не всегда так, потому что не в каждом бизнес-процессе работник оказывает основательное влияние на заключение сделки. Возьмем одного сотрудника по холодным звонкам: если замотивировать его процентом с прибыли, но при этом человек влияет только на лидген (и, соответственно, неправильные действия специалистов следующего этапа сбыта могут оставить его ни с чем). Чтобы внедрить такую схему, нужно соблюдать некоторые условия:
- работник оказывает существенное влияние на итог сделки;
- он понимает и осознает ответственность;
- он защищен от форс-мажоров, не связанных с его действиями (например, логисты подвели и на складе просто нет необходимого товара).
Финансовая мотивация менеджера по продажам
Система поощрения обычно включает в себя несколько важных составляющих.
- Личная — на выполнение основного плана.
Что вы ставите в план? Количество звонков или разговоров? Выручка? Кол-во сделок? Это базис и главная доля. Не забывайте, что план должен быть выполнимым, не превышайте его более, чем на 5-10% по сравнению с периодами, когда работник трудился усердно. Очень хорошо работает «разбитая» схема: при выполнении 75% — символическая сумма, 85% — повыше, 95% — совсем неплохо, а 100, 105 и 115% — уже боевые суммы. В таком случае специалисту всегда есть, куда тянуться, в отличие от обычно схемы «все или ничего».
- Дополнительная — на итоговую цель компании.
Вот мы и добрались до прибыли компании. Лучше выразить итоговую цель в небольшой премиальной доли. Да, даже если сотрудник не особенно влияет на её достижение, вовлеченность даже уборщицы поднимется.
- Повышающий коэффициент за дополнительные категории.
Приведем пример на продавцах точек продаж мобильных телефонов. Когда они выполняют правильный коэффициент отношения проданных аксессуаров к телефонам (чехлы, брелки и защитные пленки), то есть, на один мобильник продают 1,5 аксессуара, их ставка премии за основные товары повышается на 20%. Попробуйте так же: если ваш подчиненный продаст целевой товар на определенную сумму, сделайте коэффициент 1,2 ко всем премиальным.
- Командная премия.
Хорошо работает, когда отдел большой и нужно инициировать соревновательный дух. Поставьте командную целевую и бонус от неё. Пусть каждый участник команды получит небольшое поощрение.
- Бонус за качество.
Составьте чек-лист важных аспектов работы: сдача отчетов, своевременное получение подписанных актов или отзывов о работе. Если все выполнено вовремя — бонусируйте. Сюда же отнесем наставничество и обучение новичков.
На большинство людей материальные надбавки действуют куда лучше нематериальных похвал. Проблема в том, что она либо не продумана руководителем, либо сложна и непонятна, либо меняется раз в неделю. Наверное, не стоит объяснять, что любая схема должна меняться не чаще, чем раз в 3-4 месяца, и о каждом изменении нужно предупреждать как минимум за 2-3 недели до того, как они начнут действовать.