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Воронка продаж в холодных звонках

Построить воронку холодных звонков важно, чтобы понять, как у вас в компании вообще работают холодные звонки, а главное —чтобы увидеть, где есть потенциал для развития.

Давайте разберемся с этапами сделки и уровнями такой воронки.

  1. Звонки. Здесь мы фиксируем, сколько менеджер сделал попыток звонков по базе.
  2. Дозвоны. Сюда заносим число дозвонов. Обычно это 60-75% от пп.1.
  3. Разговоры. Учитываем только беседы от 15 секунд (то есть, «перезвоните потом» — это не в счет).
  4. Общение с ЛПР (лицом принимающем решение).
  5. Определенные целевые клиенты.
  6. Согласие клиента на сделку.

Можно внести и специфические этапы вашей компании, например, «разговор по технике продаж» или «отправка коммерческого предложения».

Рассмотрим пример воронки продаж холодными звонками (один сотрудник).

Этап Количество Общий % % от предыдущего
Совершено звонков по базе 3 000 100%
Дозвонов 2 100 70% 70%
Разговоров от 20 сек 1 500 50% 71,5%
Общение с ЛПР 500 16,6% 33,3%
Целевых клиентов 340 11,3% 68%
Продаж 160 5,3% 47%

Обратите особое внимание на правую колонку. Где вы видите самый меньший процент, там и есть самое слабое место ваших продаж. Тут мы видим, что менеджер очень плохо проходит секретаря и выходит на ЛПР (разговоров было много, а выходов на ЛПР 33,3%!). Мы понимаем что для этого можно сделать: обсудить способы обхода, попробовать самые эффективные и потренироваться, отслеживая результат. Но если бы мы посчитали построение воронки ненужным действием, мы бы не знали, что именно надо подтягивать в работе. И потеряли бы время и силы на то, что не принесет результат.

Воронку холодных звонков можно строить и табличном виде, и рисовать. Мы рекомендуем таблицу, в который вы сможете рассчитать конкретные цифры и конверсии на каждом этапе продаж.

Высоких вам конверсий и не воронки, а трубы продаж!

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