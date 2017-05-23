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Как найти менеджера по продажам или холодным звонкам

Самый наболевший вопрос в продажах — поиск менеджеров по продажам, советы от практиков в этой ситуации могут сэкономить пару месяцев набора людей. Опыт десятков наших клиентов показал, что подводных камней в поиске много, возникают проблемы. Разберемся, как же работать с этим клубком задач и проблем.

Какие бывают проблемы в поиске менеджера для звонков на разных этапах набора:
  • кандидаты не откликаются на вакансии;
  • откликаются, но потом не приходят на собеседование;
  • приходят, но явно не те люди, мы не берем их на работу;
  • приходят, мы нанимаем, но проходит месяц и люди уходят.

Мы дадим советы по поиску менеджеров по продажам, они помогут по каждому пункту. Кое-где дадим инструкцию, как конкретно действовать в каверзных случаях. Ну и, конечно, соберем самую важную информацию по теме.

  1. Как составить вкусную вакансию, которая привлечет самых подходящих и мотивированных кандидатов. 
  2. Где и как найти менеджера для звонков. Рассмотрим места для публикации вакансий, разберемся, какие подходят вам.
  3. Как провести собеседование, чтобы быстро отобрать сотрудника, который останется в компании надолго и добьется отличных результатов. За полчаса собеседования понять человека бывает непросто, мы научим вас этому.
  4. Как нанять хорошего менеджера по продажам, какую мотивацию ему предложить, и как правильно «продать» ему работу в компании.

Сразу условимся и договоримся, что волшебной пилюли не будет. Никто не поможет вам найти прекрасного сотрудника на зарплату в 1,5 раза ниже рынка. Или на процент без оклада. Но помочь найти хорошего специалиста за адекватную плату и на приличные условия мы можем.

В самом процессе поиска нет ничего сложного. Это просто набор последовательных шагов к выполнению. Отличный результат — закрыть одну вакансию за неделю. Хороший — за 2-3 недели. Если вы не можете закрыть вакансию больше месяца, посмотрите на поиск критически, явно вы делаете что-то неправильно. Пишите на почту welcome@skorozvon.ru, мы поможем!

Мы порадуемся всей командой, если советы по поиску менеджеров по продажам вам помогут. Удачи в поисках!

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