Самый наболевший вопрос в продажах — поиск менеджеров по продажам, советы от практиков в этой ситуации могут сэкономить пару месяцев набора людей. Опыт десятков наших клиентов показал, что подводных камней в поиске много, возникают проблемы. Разберемся, как же работать с этим клубком задач и проблем.

кандидаты не откликаются на вакансии;

откликаются, но потом не приходят на собеседование;

приходят, но явно не те люди, мы не берем их на работу;

приходят, мы нанимаем, но проходит месяц и люди уходят.

Какие бывают проблемы в поиске менеджера для звонков на разных этапах набора:

Мы дадим советы по поиску менеджеров по продажам, они помогут по каждому пункту. Кое-где дадим инструкцию, как конкретно действовать в каверзных случаях. Ну и, конечно, соберем самую важную информацию по теме.

Как составить вкусную вакансию, которая привлечет самых подходящих и мотивированных кандидатов. Где и как найти менеджера для звонков. Рассмотрим места для публикации вакансий, разберемся, какие подходят вам. Как провести собеседование, чтобы быстро отобрать сотрудника, который останется в компании надолго и добьется отличных результатов. За полчаса собеседования понять человека бывает непросто, мы научим вас этому. Как нанять хорошего менеджера по продажам, какую мотивацию ему предложить, и как правильно «продать» ему работу в компании.

Сразу условимся и договоримся, что волшебной пилюли не будет. Никто не поможет вам найти прекрасного сотрудника на зарплату в 1,5 раза ниже рынка. Или на процент без оклада. Но помочь найти хорошего специалиста за адекватную плату и на приличные условия мы можем.

В самом процессе поиска нет ничего сложного. Это просто набор последовательных шагов к выполнению. Отличный результат — закрыть одну вакансию за неделю. Хороший — за 2-3 недели. Если вы не можете закрыть вакансию больше месяца, посмотрите на поиск критически, явно вы делаете что-то неправильно. Пишите на почту welcome@skorozvon.ru, мы поможем!

Мы порадуемся всей командой, если советы по поиску менеджеров по продажам вам помогут. Удачи в поисках!