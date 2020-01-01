Возможные ошибки подключения Gmail.com, Yandex.ru и Mail.ru

Настройка почты Gmail.com

а) Если при проверке подключения почты Gmail появилась ошибка «534-5.7.14. Необходимы дополнительные разрешения безопасности почтового аккаунта», нужно в аккаунте Google зайти в раздел «Безопасность и вход» и разрешить ненадежные приложения.

б) Если предоставление доступа отправки с ненадежных приложений не поможет, то это будет означать, что Gmail по своим причинам в целях безопасности не разрешает отправку писем. Тогда нужно настроить двухуровневую аутентификацию.

Настройка двухуровневой аутентификации состоит из двух этапов:

1) нужно включить аутентификацию на странице «Двухэтапная аутентификация»;

2) создать отдельный пароль для приложения «app.skorozvon.ru» на странице «Пароли приложений». Созданный пароль нужно ввести в настройках почтового сервера в Скорозвоне.

Настройка почты Yandex.ru

Если при проверке подключения почты Yandex появилась ошибка «535 5.7.8. Ошибка аутентификации. Проверьте логин и пароль», нужно проверить настройки безопасности Вашего почтового аккаунта Yandex. Ошибка будет возникать, если включена настройка «Пароли приложений». Отключите настройку или добавьте пароль отдельно для Скорозвона, укажите его в настройках почтового сервера.

Настройка почты Mail.ru

Если при проверке подключения почты Mail.ru появилась ошибка «535. Ошибка аутентификации. Подтвердите свой почтовый аккаунт», это означает, что настройки безопасности вашего почтового сервера не пропускают подключения со сторонних приложений, им в данном случае является Скорозвон.

Для устранения ошибки вам нужно настроить двухфакторную аутентификацию для вашей почты на mail.ru.

В настройках почты нажмите на «Включить двухфакторную аутентификацию», пройдите по инструкции, которая откроется.

Далее вам нужно настроить отдельный пароль для приложения Скорозвон по инструкции. Нужно нажать на «Добавить приложение», вписать «app.skorozvon.ru». Появившийся пароль введите в настройки почтового сервера mail.ru в Скорозвоне.

Далее нажмите на «Проверить подключение».