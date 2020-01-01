HyperScript

1. Зарегистрируйтесь и создайте скрипты на сайте https://hyper-script.ru

2. Зайдите в сервис Скорозвон

3. Откройте список, кликнув по Вашему имени в правом верхнем углу экрана

4. Зайдите в раздел Настройки → Интеграции → HyperScript

5. В разделе «Учетная запись» введите регистрационный email с сайта HyperScript

6. Нажмите «Авторизоваться»

7. Откроется форма входа в HyperScript. В ней введите регистрационный email и пароль для входа на сайт сервиса HyperScript, затем нажмите Войти

8. Кнопка «Загрузить скрипты» станет активной. Нажмите ее, чтобы скрипты из HyperScript загрузились в «Скорозвон»

9. Выберите сценарии, которые будут соответствовать каждому скрипту, нажмите кнопку «Сохранить»

Важно! Одному сценарию может соответствовать только один скрипт.

10. Теперь в карточке звонка у указанных сценариев появилась кнопка «Показать гиперскрипт», при нажатии на которую открывается форма с вашим скриптом

Важно! Для каждой учетной записи настройка производится отдельно.