1. Зарегистрируйтесь и создайте скрипты на сайте https://hyper-script.ru
2. Зайдите в сервис Скорозвон
3. Откройте список, кликнув по Вашему имени в правом верхнем углу экрана
4. Зайдите в раздел Настройки → Интеграции → HyperScript
5. В разделе «Учетная запись» введите регистрационный email с сайта HyperScript
6. Нажмите «Авторизоваться»
7. Откроется форма входа в HyperScript. В ней введите регистрационный email и пароль для входа на сайт сервиса HyperScript, затем нажмите Войти
8. Кнопка «Загрузить скрипты» станет активной. Нажмите ее, чтобы скрипты из HyperScript загрузились в «Скорозвон»
9. Выберите сценарии, которые будут соответствовать каждому скрипту, нажмите кнопку «Сохранить»
Важно! Одному сценарию может соответствовать только один скрипт.
10. Теперь в карточке звонка у указанных сценариев появилась кнопка «Показать гиперскрипт», при нажатии на которую открывается форма с вашим скриптом
Важно! Для каждой учетной записи настройка производится отдельно.