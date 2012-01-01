Отчет "Проекты и обзвон роботом" содержит в себе сводную информацию по результатам обработки базы:

- статусы: Дозвонились, Не дозвонились, Позвоним еще раз, Еще не звонили

- попытки дозвона

- результаты





Отчет позволяет оценивать результаты работы по проекту: активность работы операторов и текущий статус обработки лидов.

С помощью фильтра Вы можете выбрать проект, по которому хотите узнать детальную информацию, и временной интервал.



Важно:



- в списке не отображаются удаленные проекты

- период, выбранный в фильтре, соответствует дате добавления контакта в проект

- в отчете действует ограничение на выбор периода: 1 месяц. Проверьте, чтобы установленный диапазон его не превышал.





Отчет можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.





