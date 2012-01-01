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Отчет «Проекты и обзвон роботом»

Отчет "Проекты и обзвон роботом" содержит в себе сводную информацию по результатам обработки базы:
     - статусы: Дозвонились, Не дозвонились, Позвоним еще раз, Еще не звонили
     - попытки дозвона
     - результаты
Отчет «Проекты и обзвон роботом»

Отчет позволяет оценивать результаты работы по проекту: активность работы операторов и текущий статус обработки лидов. 

С помощью фильтра Вы можете выбрать проект, по которому хотите узнать детальную информацию, и временной интервал.

Важно:  

- в списке не отображаются удаленные проекты
- период, выбранный в фильтре, соответствует дате добавления контакта в проект
- в отчете действует ограничение на выбор периода: 1 месяц. Проверьте, чтобы установленный диапазон его не превышал.

Отчет можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.

Отчет «Проекты и обзвон роботом» - фото 2