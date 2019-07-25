Как и в любой сфере, существуют определенные плюсы и минусы профессии менеджера по продажам. Подробнее о преимуществах, недостатках и особенностях работы в сфере продаж расскажем в нашей статье.



Плюсы профессии



Возможность активно влиять на уровень дохода. В некотором плане менеджеры по продажам похожи на частных предпринимателей — самостоятельно определяют уровень своего дохода. Зарплата менеджера включает фиксированный оклад, однако большая часть зависит от объема продаж, а значит от активности и эффективности работы самого сотрудника. Поэтому в этой профессии заработки практически неограниченны.



Широкие возможности для карьерного роста. Даже в небольшой компании или колл–центре можно построить успешную карьеру и постепенно занять более высокую должность. В крупных организациях, где работает полноценный отдел продаж, возможностей для роста больше.

В большинстве случаев — свободный график работы. График менеджеров и их потенциальных клиентов совпадает — совершать звонки и назначать встречи можно в рабочее время с 8–10 утра и до 6–7 вечера. Но интенсивность и периодичность переговоров можно устанавливать самостоятельно.



Исключение — сотрудники колл–центров, которые, обычно, работают фиксированное количество часов в период, установленный руководителем.



Комфортные условия труда. Главные инструменты продажников — телефон, компьютер, записная книжка, а рабочий день проходит в комфортных офисных условиях.



Особенности и недостатки



Для успеха нужен определенный набор личностных качеств. Менеджер должен иметь или развить в себе стрессоустойчивость, пунктуальность, умение достигать поставленных целей. Замкнутые и стеснительные от природы люди обычно не достигают успеха в продажах.



Необходимо постоянно работать над собой. Изучать психологию человека, правила ведения переговоров, искать новые способы привлечения клиентов и собственного развития.



Работа с людьми — одна из самых сложных. Ежедневно нужно контактировать с десятками или даже сотнями действующих и потенциальных клиентов, решать их вопросы, убеждать, предлагать новые товары. По ходу продажник сталкивается с раздраженными отказами и возражениями, которые необходимо отработать. Не каждый сможет получать от такой работы удовольствие.



Зная основные плюсы и минусы профессии менеджер по продажам вы сможете правильно оценить подходит ли вам эта сфера.

