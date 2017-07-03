Свой карьерный путь многие начинают с продаж. Но не все соискатели хорошо понимает, чем занимается менеджер по продажам. Мы разобрались в вопросе, и теперь вы сможете определиться, подходит ли вам такая работа.

Кто такой менеджер по продажам и что он делает.

Менеджер по продажам — это квалифицированный сотрудник, который отлично разбирается в товаре или услуге компании и знает технологии продаж. Он легко находит общий язык с клиентом, не боится сложностей и отказов. Образование для такой работы не обязательно, а вот почитать пособия по продажам и посетить тренинги рекомендуем.



Обязанности менеджера по продажам в конкретной фирме зависят от способа продаж и продукта. Где-то менеджер работает со входящим потоком клиентов, где-то нужно делать холодные звонки. Нужно выполнять поставленный план по продажам (по сумме или количеству сделок), отчитываться и много общаться с людьми.



Если в фирме продажи хорошо построены, то обычно в ней есть отдельные менеджеры для холодных звонков, для работы с теплыми лидами и для общения с существующими постоянными клиентами.



В некоторых компаниях менеджер по продажам набирается опыта в холодных звонках, а потом переходит в теплые продажи, набрав базу. Обычно это b2b-продажи, где выстраиваются доверительные отношения с заказчиком.

Часто задаваемые вопросы про менеджера по продажам .

Оплата труда.

Состоит из окладной части и процентов от продаж или бонусов за лидогенерацию. Нужно быть готовым к тому, что в первые месяцы работы вы недалеко уйдете от оклада. Когда станете хорошим продавцом, доход будет высоким.

Работает правило: чем выше окладная часть, тем ниже процент.

В компаниях, где высокий оклад и символический процент доход всегда стабильный, но невысокий. Если нужно платить за ипотеку, и не хочется жить на широкую ногу, это ваш выбор.

В компаниях, где оклад низкий, зато высокий процент, есть возможность получать высокую зарплату. Зато в неудачные месяцы доход будет низким. Копите подушку на «черный месяц»!

Чем отличается менеджер по продажам от продавца.

Обязанностями и квалификацией. Задача продавца — информировать о товаре, и продать, если клиент захочет купить. Задача менеджера по продажам выяснить потребность клиента, предложить ему подходящий товар, правильно показать ценность товара, отработать возражения, продать, а потом еще допродать дополнительный товар.

Продавец — это женщина на рынке. Надо помидоры — взвесит помидоры. Может подсказать, которые вкуснее.

Менеджер по продажам — это умная девушка в костюме, которая помогает вам рассчитать платеж по ипотеке, и которая продаст вам вместо однушки в спальном районе роскошную трешку в центре. Притом, вы потом еще долго будете её благодарить.

Мы разобрались, чем занимается менеджер отдела продаж. Теперь дело за вами. Мы рекомендуем попробовать себя в этой специальности. Если у вас талант, это самый быстрый путь к успеху.