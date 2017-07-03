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Стоит ли работать менеджером по продажам

Те, кто только начинает строить карьеру, часто задумываются, стоит ли работать менеджером по продажам. Выбор понятный, ведь опыт или глубокие знания для начала работы не нужны. Но вопросов возникает много. Многим кажется, что это работа неблагодарная, конкуренция среди менеджеров растет, доход негарантируемый, а риски очень высокие. Есть и еще проблема, карьерная лестница у менеджера по продажам не очень понятная. Разберемся.

Карьера.

Есть 2 направления развития менеджера по продажам.

Руководитель отдела продаж, а потом коммерческий директор. Этот путь будет легче, если у вас образование в сфере продаж, коммерции или финансов. Впрочем, последние лет 5 и это не обязательно. Зато важным стало постоянное самообразование: нужно не только разбираться в технологиях продаж, но и уметь управлять людьми, понимать правила мотивации и знать основы психологии. Без лидерских качеств получить руководящую должность очень сложно. Путь до коммерческого директора можно пройти за 5-10 лет.

Горизонтальный рост. Вы увеличиваете доход, меняя сферу работы. Этот путь подходит тем, кто не боится менять компанию-работодателя. Ваши обязанности останутся примерно одинаковыми, а вот сфера деятельности и продукт, который вы продаете, будут меняться. Например: вы начинаете карьеру менеджера по продажам в небольшом рекламном агентстве и зарабатываете 15 тысяч рублей, продавая недорогие рекламные поверхности. Через год вы можете зарабатывать 30 тысяч рублей, наработав базу клиентов. Прошло 5 лет, и вы уже продаете дорогое и сложное лицензионное ПО для крупных фирм, и ваш доход вырос в 10 раз. Для этого и стоит идти менеджером по продажам.

Кому нужны менеджеры по продажам.

Ответ короткий — всем. В кризис сокращают всех, но хороший продажник неприкосновенен. Он обеспечивает доходом и деньгами всю компанию. Спросите у любого руководителя отдела продаж, откажется ли он от хорошего сотрудника, и сразу все поймете. На рынке дефицит менеджеров по продажам. Так что в кризис точно надо идти менеджером по продажам. Конечно, если вы хороший специалист.

Доход менеджера по продажам.

Конечно же, доход зависит от региона, конкретной деятельности, продукта и квалификации. Мы покажем средние цифры, которые включают в себя и оклад, и премию. В Москве цифры могут быть выше.
Менеджер по холодным звонкам, активным продажам или телемаркетолог получает от 12 000 до 30 000 руб.
Менеджер по b2b-продажам может получать от 20 000 до 70 000 руб.
Аккаунт-менеджер обычно получает от 15 000 до 35 000 руб.

Чтобы посмотреть точные цифры, зайдите на работные сайты. Но помните, что часто работодатели указывают на сайте верхнюю планку зарплаты, эту цифру вы заработаете, только если будете работать круглосуточно и продадите все запасы на складе.

Надеемся, что вы уже решили для себя, стоит ли идти работать менеджером по продажам. И если ответ положительный — напишите нам на почту welcome@skorozvon.ru, мы предложим вакансию или поможем советом.

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