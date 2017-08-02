Написать хороший скрипт звонка — дело не для новичков. Нужно знать много тонкостей, иметь практику и опыт холодных звонков. Сразу вы не получите отличный результат. Многие предпочитают обращаться к сторонним специалистам и бизнес-тренерам. Но мы все равно рекомендуем заняться сценарием разговора руководителю собственноручно, и сейчас мы объясним, почему.

Никто не знает ваш продукт так, как вы сами. Вы в курсе, что важно для ваших клиентов. Вы знаете, какие у них проблемы, какой товар или услугу они предпочитают, какие возражения у них могут быть. Сторонний специалист — «скриптолог», как сейчас их называют, может составить только примерный, стандартный скрипт, но и результат вы получите стандартный. То есть, никакой. Для того, чтобы внешний консультант сделал качественный и эффективный текст, ему придется месяцами вести работу вместе с вами и вникать в бизнес вашей компании. Создание скрипта — процесс бесконечный. Вы пишете первый текст, отдаете его менеджерам, обучаете, слушаете звонки, слышите ошибки в телефонном разговоре, меняете текст, продаете чуть лучше. Должный результат вы получите только если будете постоянно совершенствоваться. А еще и рынок постоянно меняется, старые варианты не работают, появляются новые вопросы у клиентов. Нужно постоянно собирать обратную связь от потребителей и корректировать работу продавцов.

приготовьтесь работать наравне с приглашенным экспертом,

убедитесь, что нужный вам скрипт простой: назначение встречи, например; сложные сценарии точно придется писать самому или вместе с консультантом,

проверьте, что в стоимость входят доработки,

приготовьтесь проверять много вариантов одного и того же текста,

изучите наши материалы, чтобы увидеть очевидные ляпы специалиста,

слушайте и анализируйте разговоры менеджеров.

Заказать готовый скрипт холодного звонка кажется очень простой задачей, но результат вы можете получить не лучший. Если вы твердо решили сэкономить время, у нас

Мы можем помочь вам в создании сценария разговора. В статьях мы рассказали все секреты по работе со скриптами. Прочитайте статьи, пройдите один-два тренинга по холодным звонкам — и вы напишите сценарий разговора ничуть не хуже, чем знаменитый тренер по продажам. Примеров и образцов успешных скриптов, написанных самостоятельно, очень много. Фактически, все наши самые успешные клиенты писали сценарии разговора сами.

Если решили заказать сценарий, пишите нам на почту welcome@skorozvon.ru. Мы не специализируемся на данной услуге, но порекомендуем специалистов, которые ответственно подходят к работе и вникают во всю специфику вашего бизнеса. Удачи!