Умения менеджера по продажам определяют эффективность и доходность всего бизнеса, ведь одной из важный составляющих любого предприятия является налаженная система сбыта продукции, товаров или услуг, которые оно производит. Развитие бизнеса также зависит от эффективности отдела продаж и расширения клиентской базы. Поэтому важно понимать основные цели, задачи и методы менеджера по продажам, про которые мы вам и расскажем.



Интересно! Менеджеры по продажам существовали с момента возникновения натурального обмена и торговли. Раньше работники этой профессии назывались купцами, зазывалами, приказчиками и работали напрямую с покупателями на рынках или реализуя свои товары с передвижных платформ. Но, главная задача — продавать — осталась неизменной.



Стратегия и принципы менеджера по продажам

нацеленность на человека;



продажа экспертного мнения, а после — продукта;



“клиент говорит больше”;



акцент на выгоды;



за доплату можно получить все;



продажа не продукта, а истории;



озвучивание диапазона цен;



получение мини-обязательства от клиента.



Основные задачи и цель должности менеджера по продажам



Действия сотрудника основаны на основных принципах работы в данной сфере:

Определение любой профессии заключается в том, чем именно и для чего занимаются ее представители. Сравнение этой информации и характеристиками претендента позволяет определить, может ли он претендовать на данную вакансию.

реализовывать продукт в сети действующих клиентов — составление графиков постоянных поставок, индивидуальных предложений;



искать новые каналы сбыта — расширять список клиентов, налаживать взаимоотношения с новыми компаниями;



увеличивать объем продаж — за счет увеличения объема и количества реализованной продукции.



Главные функции и задачи менеджера отдела продаж:

Исходя из перечисленных задач, основная роль менеджера в продажах — переговоры с потенциальными и действующими клиентами.



Необходимые навыки, умения и знания менеджера по продажам

