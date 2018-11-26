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Компетенции менеджера по холодным звонкам

Умения менеджера по продажам определяют эффективность и доходность всего бизнеса, ведь одной из важный составляющих любого предприятия является налаженная система сбыта продукции, товаров или услуг, которые оно производит. Развитие бизнеса также зависит от эффективности отдела продаж и расширения клиентской базы. Поэтому важно понимать основные цели, задачи и методы менеджера по продажам, про которые мы вам и расскажем.

Интересно! Менеджеры по продажам существовали с момента возникновения натурального обмена и торговли. Раньше работники этой профессии назывались купцами, зазывалами, приказчиками и работали напрямую с покупателями на рынках или реализуя свои товары с передвижных платформ. Но, главная задача — продавать — осталась неизменной.

Стратегия и принципы менеджера по продажам

Действия сотрудника основаны на основных принципах работы в данной сфере:
  • нацеленность на человека;
  • продажа экспертного мнения, а после — продукта;
  • “клиент говорит больше”;
  • акцент на выгоды;
  • за доплату можно получить все;
  • продажа не продукта, а истории;
  • озвучивание диапазона цен;
  • получение мини-обязательства от клиента.

Основные задачи и цель должности менеджера по продажам

Определение любой профессии заключается в том, чем именно и для чего занимаются ее представители. Сравнение этой информации и характеристиками претендента позволяет определить, может ли он претендовать на данную вакансию.

Главные функции и задачи менеджера отдела продаж:
  • реализовывать продукт в сети действующих клиентов — составление графиков постоянных поставок, индивидуальных предложений;
  • искать новые каналы сбыта — расширять список клиентов, налаживать взаимоотношения с новыми компаниями;
  • увеличивать объем продаж — за счет увеличения объема и количества реализованной продукции.

Исходя из перечисленных задач, основная роль менеджера в продажах — переговоры с потенциальными и действующими клиентами.

Необходимые навыки, умения и знания менеджера по продажам

Чтобы быть успешным в своей сфере, менеджер должен развить в себе навыки:
  • контролировать собственное настроение и его проявления: речь, телодвижения, голос;
  • уметь слушать и чувствовать собеседника;
  • качественно презентовать продукт;
  • уметь правильно организовать свой день и работу подчиненных. 

В целом, очень хороший менеджер по продажам — это сотрудник, который развил в себе навыки ведения успешных переговоров лицом к лицу и по телефону, при этом важным преимуществом становятся такие качества, как грамотная речь, аналитический склад ума и стрессоустойчивость.

Кроме определенных навыков, которые непосредственно связаны с переговорами, профессиональные знания менеджера по продажам должны включать:
  • характеристики самого продукта с позиции пользы и выгоды для покупателя;
  • порядок и принципы активных продаж, включая базовые скрипты телефонных переговоров;
  • основы психологии человека.

Список ключевых компетенций менеджера по продажам: базовая модель и краткая оценка

Инициативность - работает на результат, поэтому самостоятельно ищет новые пути, методы, подходы. Проявляет заинтересованность, действует быстро, делает больше запланированного.

Убедительность – проявляет себя экспертом на презентации: знает характеристики, пользу продукта, легко отвечает на любые вопросы по теме. Делает акцент на пользу, экономические и другие выгоды покупки продукта. Грамотно и просто строит рассказ, может перефразировать объяснение, говорит по одной заранее разработанной стратегии.

Коммуникативность – высокое качество разговорной речи, повествовательные навыки, умение сопереживать. Говорит понятно, точно, кратко. Легко обрабатывает новую информацию.

Клиентоориентированность – продажа с целью помочь. Описывает пользу продукта, поддерживает деловые контакты с клиентами, организовывает обратную связь.





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