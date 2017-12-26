Отчетность менеджеров по продажам — самый важный пункт в работе с персоналом в любой компании. Слабо выстроенная система контроля приводит к последствиям: планы не выполняются, решения принимаются на эмоциях, сотрудники не понимают, чего от них хотят и как этого достичь. Чтобы разобраться в текущей ситуации руководителю приходится тратить все больше времени на микроменеджмент и «нависание над душой».

Напротив, отлично выстроенная отчетность менеджера отдела продаж поможет тратить на контроль отдела 15-20 минут, и уделять время развитию сбыта и другим функциям коммерческого директора или руководителя ОП.

Итак, давайте поймем, как выстроить работающую схему контроля.

Для начала необходимо для каждого работника определить KPI, или ключевые результаты работы, которые вы хотите от них видеть. Не фиксируйте их слишком много: достаточно 2-5. Будет 6-8 — эффективность снижается, мы не умеем концентрироваться на большом количестве данных. Приведем примеры таких KPI:

звонки;

разговоры свыше 15 секунд;

время в разговоре (за день или средняя);

количество лидов.

отчет по клиентам данного менеджера по продажам (список переданных в постоянную работу клиентов и результаты по каждому);

% и сумма по повторным покупателям;

% клиентов, продолживших сотрудничество с компанией;

средний чек повторной сделки.

количество и сумма сделок;

средний чек.

Для специалиста по холодным звонкам:Для аккаунт-специалиста:Для продажника:

Далее нужно определить периодичность: мы настаиваем на ежедневном отчете менеджера по продажам. Выглядит это так: сотрудник перед уходом, в конце рабочего дня, заполняет документ, в котором указывает результаты по своим целевым показателям. Это занимает пару минут в день, зато в любой момент можно отследить рост или падение и поправить ситуацию при необходимости. Кроме того, сотрудник сам видит, что у него проседает и может исправлять ситуацию. Ежедневные цифры собираются в еженедельные, а потом и в ежемесячные.

Отчет менеджера отдела холодных продаж — еще более важен, потому что персонал на этой позиции обычно менее квалифицирован и мотивирован. Если мы говорим о «звонаре», работнике, который обзванивает базу, то мы рекомендуем использовать профессиональные сервисы для обзвона. Например, Скорозвон: в нем вы один раз задаете целевые показатели, а потом вся отчетность строится автоматически. Да и оператор всегда видит, сколько ему нужно сделать звонков до выполнения плана.