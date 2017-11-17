Чтобы лучше знать аудиторию, с которой они работают, маркетологи и другие специалисты проводят телефонные опросы. Обычно они состоят из коротких анкет, которые заполняются со слов потенциальных клиентов. Респондентами могут быть как физические, так и юридические лица. Зачастую для телефонных опросов используют холодные звонки — то есть звонки, которые клиент не ожидает.

Особенности телефонных опросов с помощью холодных звонков

1. Для обзвона нужна специальная выборка.

Чтобы получить релевантные ответы, перед обзвоном необходимо составить портрет клиента: узнать его пол, возраст, доходы и так далее. Из всей базы телефонных номеров стоит подобрать те, которые подходят под описание.

2. Для холодных звонков нужно специальное ПО или сервис для обзвона.

Чтобы анкетирование с помощью холодных звонков прошло быстро, стоит подключить специальную программу. В ней должен быть диалер, который позволяет звонить без гудков и недозвонов, и функция заполнения анкет во время разговора. Как только оператор заполнит анкету и закончит разговор — диалер сразу соединит его со следующим респондентом. Таким образом, вы сэкономите на опросе время ваших операторов, а значит, деньги компании.

3. Для опроса нужны тщательно подготовленные скрипты.

Например, во время холодного звонка стоит задать уточняющие вопросы, чтобы узнать, входит ли анкетируемый в целевую аудиторию обзвона. Если нет, возможно, с ним не нужно проводить опрос. Идеально, если для этого потребуется всего пара вопросов.

4. Перед опросом необходимо обучить операторов.

Чтобы провести телефонный опрос качественно и получить достоверные данные, обучите операторов, или, как минимум, составьте для них памятку.

Инструкция самостоятельного аудита телефонного скрипта Автор - Дилара Музафарова

Зачем нужны опросы с помощью холодных звонков

Чаще всего, опросы с помощью холодных звонков заказывают маркетологи. По результатам опроса они могут правильно определить спрос, объем рынка, позиционирование товара или услуги и получить информацию непосредственно от потенциальных клиентов. Поэтому телефонный опрос используется, в основном, как метод маркетингового исследования.

Поскольку от результатов опроса зависит успех товара на рынке, следует особенно внимательно отнестись к составлению анкеты и анализу результатов. Ни в коем случае нельзя составлять вопросы так, чтобы подтолкнуть человека к «правильному» ответу.

Ещё один популярный кейс — использование опроса или анкетирования вместо холодной продажи. Закон о рекламе запрещает проводить массовые обзвоны без согласия абонентов с целью рекламы. А вот провести исследование и определить тех, кому, вероятно, было бы интересно совершить покупку — вполне законно. Если клиент подходит под целевую аудиторию, можно спросить, хочет ли он прослушать предложение о покупке товара со скидкой. Таким образом, вы избежите штрафов за нарушение закона.

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Преимущества телефонного опроса с помощью холодных звонков

Низкая стоимость.

Чтобы получить данные от тысяч пользователей в формате фокус-группы или живого общения потребуется потратить в десятки раз больше.

Скорость и гибкость.

Результаты исследования вы получите уже в первый день работы. По их итогам, можно обновить анкету или что-то изменить в скрипте разговора.

Качество полученных данных.

Благодаря обзвону с помощью холодных звонков, можно организовать общение с представителями любой социальной прослойки и географического положения. При этом данные собираются анонимно, а значит, опрашиваемые легче поделятся настоящими проблемами и не будут скрывать личные аспекты.

Конечно, у телефонного опроса есть как преимущества, так и недостатки. Например, небольшая конверсия: из 100 человек, опрос пройдут только около 10. Но по опыту компаний, которые много лет проводят кампании по изучению потребителей, такой способ работы максимально продуктивен и обеспечивает надежные результаты при минимальных затратах ресурсов.