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Определение «холодные звонки»

«Холодным» называют звонок, которого ваш клиент не ожидает. Если цель этого звонка — продажа, на большую часть вопросов оператор услышит в ответ фразу: «не интересует». Так происходит, потому что клиент не знает о вас и вашем продукте или просто не настроен покупать.

Несмотря на низкую конверсию, холодные звонки все равно остаются полезным инструментом маркетинга. Они помогают пообщаться с человеком, который будет покупать ваш продукт, получить обратную связь и охватить аудиторию, до которой не добраться рекламой.

Как организовать обзвон с помощью холодных звонков
1.
Найти список контактов или компаний, которым может понадобиться ваш продукт.
2.
Нанять операторов и провести обучение. Составить скрипты, памятки и другую полезную информацию.
3.
Подключить ПО и начать обзвон. Нанять менеджера, который будет контролировать работу колл-центра.
Особенности холодных звонков
Низкая стоимость

Холодные звонки — важный канал лидогенерации, особенно, для b2b-бизнеса. Это значительно дешевле, чем реклама.

Специальное ПО

Чтобы холодные звонки работали эффективно, необходимо подключить специальное ПО или сервис для обзвона. Он поможет контролировать работу операторов, распределять задачи и фиксировать результаты. В программе должен быть диалер, который позволяет звонить без гудков и недозвонов, и функция заполнения анкет во время разговора.

Обучение персонала

Для холодных звонков нужны тщательно подготовленные скрипты. Это шаблоны для беседы с клиентом, где на любые его вопросы или тезисы заранее приготовлены ответы. Правильно составленные скрипты или сценарии продаж повышают эффективность переговоров и ведут к заключению сделки. Также, чтобы качественно провести обзвон, обучите операторов, или, как минимум, составьте для них памятку.

Инструкция самостоятельного аудита телефонного скрипта
Автор - Дилара Музафарова
Как подготовиться к холодному обзвону

1) Досконально изучите свой товар или услугу. Вы должны полностью разбираться во всех тонкостях и преимуществах вашего продукта, чтобы быстро ответить на вопросы клиента и успешно провести звонок.

2) Составьте список организаций, которым вы намерены позвонить. Запишите название, номер телефона и имя человека, с которым вам предстоит разговор.

3) Узнайте дополнительную информацию. Прежде чем позвонить клиенту, узнайте о нем как можно больше информации. Это не только придаст уверенности, но и расположит к вам собеседника.

4) Перед звонком не нагружайте себя лишними размышлениями и проблемами, а лучше постарайтесь снять напряжение и расслабиться. Найдите способ поднять себе настроение, и вам станет проще провести разговор.

Как наладить холодные обзвоны

Правильный холодный звонок — это осуществимо. В базе знаний на нашем сайте вы найдете полезные статьи, которые помогут отладить работу колл-центра. Следуйте нашим советам, и за месяц вы сможете выстроить работу отдела холодных продаж. Успешного вам бизнеса!

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