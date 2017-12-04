8 800 333 97 02 Войти

С чего начать обучение менеджера по холодным звонкам

Подготовка менеджера по продажам — это постоянная проблема руководителей отделов сбыта. Обычно эту проблему сваливают на опытных специалистов компании, которые никак не заинтересованы в менторстве, на эйчара, которой ничего не понимает в этой специальности, а то и пускают молодого работника на волю, в лучшем случае отправив на курсы молодого бойца. Конечно, процесс обучения и адаптации затягивается на несколько месяцев, а качество не дотягивает даже до минимального уровня. Итог: руководитель недоволен сотрудником, а сотрудник и рад бы выполнять план, но у него нет компетенций.

Чтобы ситуацию сдвинуть с мертвой точки, надо регламентировать адаптацию новичка к работе. И если опытного сотрудника не нужно обучать технике совершения сделок, программе для холодного прозвона или обработке возражений, дайте только сценарий и минимальную информацию по продукту, то менеджера по продажам с нуля придется прогнать по всем темам. Зато человека без опыта легче найти, они откликаются на вакансии активнее, так что пойдем по длинному пути.

Итак, разделим всю программу подготовки на блоки, которые мы подробнее описали в статье про план обучения работника по обзвону потенциальных клиентов:

  • Продаваемая товар или услуга. 
  • Процессы в компании.
  • Холодные звонки.
  • Работа с инструментами и программами.
  • Практика с опытным специалистом.

Если у вас есть минимальный справочник по товарам и услугам, то понятно, с чего начать подготовку начинающего менеджера по продажам. Начните с наработки холодных звонков. Придумайте очень короткий и простой скрипт, который нацелен не на сделку, а на получение информации о потенциальном клиенте: например, используют ли в искомой компании товар (например, печатные рекламные материалы), и как часто они это делают. Или поставьте задачей узнать имя ЛПР (лица, принимающего решение). Пусть сотрудник сделает в первый день около 50 разговоров. Будьте неподалеку и отвечайте на вопросы. В конце дня прослушайте разговоры, обсудите ошибки и хорошие места. На второй день по тому же скрипту необходимо сделать уже около 100 разговоров. И снова разберите результаты работы. На третий день можно потихоньку усложнять сценарий общения.

Обратимся к молодым работникам. С чего начать менеджеру по продажам, если он только-только начинает карьерный путь? Однозначно, с холодного прозвона и активной работы. Во первых, вы постепенно будете становиться все более и более матерым продажником, а во-вторых, это поможет вам наработать смелость, активность и стрессоустойчивость.

Bебинары и события:

Бесплатный курс «Руководитель отдела холодных продаж»

Пройди онлайн-курс по холодным звонкам от сервиса Скорозвон и получи именной сертификат.

ПОСМОТРЕТЬ КУРС 

Вебинар «10 фишек Скорозвона, которые помогут оставаться в тренде»

13 февраля Александр Лищенко расскажет, какие новые функции появились в Скорозвоне и научит ими пользоваться.

  • Невидимые изменения
  • Новые фичи
  • Суфлирование в подарок

Регистрация

2020 02 06 14.17 1 (1)

Вам будет интересно:

Как поставить план менеджеру по продажам

План обучения менеджера по холодным звонкам

Как найти менеджера по продажам или холодным звонкам

Программа для холодных звонков «Скорозвон»

Менеджер будет звонить в 2,5 раза эффективнее. Вы получите удобные отчёты о работе

+
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно», вы даёте согласие на обработку персональных данных

Или попробуй профессиональный инструмент для холодных звонков

Зарегистрироваться в Скорозвоне