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Регион для поиска менеджеров

Регион для поиска менеджеров тоже очень важен. Мы уже писали, почему удаленный сотрудник обычно гораздо интереснее персонала в штате. И сейчас мы разберемся, где искать такого специалиста.

  1. Москва.
    Ну тут все понятно, московские сотрудники наиболее требовательны к должности, оплате и условиям работы. Не рекомендуем. Тем более не рекомендуем искать кандидата через агентства.
  2. Миллионники. Хороший вариант для подбора квалифицированных кадров с опытом. Расходы на нового человека в таких городах будут ниже, а результат не хуже, чем в Москве. Если вам в компанию не очень нужен супер-мега-менеджер, лучше не останавливаться на миллионниках. Все-таки человеческие ресурсы здесь очень дорогие. 
  3. Города с крупными колл-центрами.На практике, в России есть несколько населенных пунктов, где сконцентрированы региональные и федеральные колл-центры. Например, Воронеж, Тула, Нижний Новгород, Саратов. Там располагаются самые крупные работодатели в сфере звонков. Соответственно, можно найти кандидатов с опытом работы один-два года, но без глубоких навыков, ведь они работали по инструкции в колл-центре. Такие ребята умеют работать много и эффективно (но не факт, что умеют продавать).
  4. Небольшие города.Мы считаем, что это самый лучший и прямой источник свежих кандидатов. Если перед вами стоит задача набрать себе в отдел самых ответственных людей за небольшие деньги, мы рекомендуем смотреть в небольшие города в областях. Эффективнее всего размещать объявления в населенных пунктах с населением 10-20 тысяч.
  5. Самые вкусные города по статистике.  
    Мы постоянно изучаем статистику, и выяснили, что есть места, где средние зарплаты очень невысокие, такой анти-топ по зарплатам. Скорее всего, там вы сможете найти нужного кандидата, который будет рад работать за небольшие деньги. А если вы будете платить ему среднюю зарплату, он горы для вас свернет. Например, такими городами являются: Саранск, Кострома, Брянск, Ярославль, Чебоксары, Набережные Челны, Калининград, Астрахань, Тамбов, Томск, Орел, Киров, Пенза, Ижевск, Череповец. Средняя зарплата оператора там до 15 000 рублей.
  6. Не в России.  
    Один из главных вопросов при выборе региона для поиска менеджеров по продажам.
    Практика показывает, что населенные пункты Украины и Беларуси — отличный ресурс по соотношению цена-качество кандидата. С Беларусью, правда, есть небольшие проблемы с телефонией, и работать с сотрудниками оттуда сложно технически, связь может оказаться очень дорогой. На Украине таких ограничений нет.


Удачи вам в поисках! Надеемся, мы достаточно подробно рассказали, где искать менеджера по продажам!

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