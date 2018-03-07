Сколько платят менеджеру по продажам — это первый и главный вопрос, который возникает у новичка в этой сфере. Почему-то считается, что доход у таких специалистов низкий, нестабильный, зато работа не требует опыта, да и каких-то способностей. Мы расскажем, почему это ошибочное мнение.
Какая зарплата у менеджера по продажам
Зарплата у сотрудника может быть разной, поэтому это как вопрос «какой площади квартиры». Есть несколько ключевых моментов, от которых зависит итоговая сумма.
- Специализация.
Тот, кто делает холодные звонки всегда зарабатывает меньше, чем зубастый b2b продавец, который общается с генеральными директорами крупных компаний. Но и требования к нему другие.
Расположим заработок от меньшего к большему: обычный продавец в рознице — оператор на холодный обзвон — аккаунт-менеджер — сотрудник на входящих заявках — опытный b2b-специалист.
- Распределение общей суммы дохода.
Зарплата делится на несколько частей: оклад менеджера по продажам, премия за выполнение каких-то условий и процент с проданных товаров или услуг.
Стандартно так: больше фикса — меньше %, и наоборот. Хотите спокойно сидеть и не хватать звезд с неба, ищите высокий оклад. Мечтаете о крутом авто и готовы трудиться ради того, чтобы получать отличную доплату — соглашайтесь на невысокую базовую часть и хороший %.
- Специфика отрасли.
Если вы продаете совсем недорогую услугу, или продукт не слишком востребован, то заработать серьезные суммы не получится. Впрочем, на такой вакансии вы сможете быстро получить опыт и вырасти профессионально.
Примеры дохода работников-сейлзов.
Важно. Здесь и далее расчеты приведены на город до 1 млн. жителей. В Москве смело умножайте цифры на 1,5-3.
На холодных звонках.
Здесь придется рассчитывать не небольшую базовую часть от 5 до 10 тысяч, доплату за выполнение плана по обзвону от 3 до 15 тыс. руб. и премию за лиды от 0 до 5000 рублей. Общее жалованье у того, кто работает спустя рукава, неполный день, или на обычном телефоне — около 15000. Если работать на Скорозвоне, не лениться с прозвоном и соблюдать скрипт, можно получить до 35000 руб. в месяц. Плюс: возможность работать, сидя у себя дома, удаленные профессионалы активного прозвона нужны и в кризис. Значит, нет расходов на дорогу, костюмы и бизнес-ланчи.
Аккаунт-менеджеры.
Очень много зависит от продукта и схемы мотивации. Ожидайте фиксу около 10 тысяч, доплату за удержание клиентов 5-10 тыс, ну и процент с повторных сделок. В среднем, такие работники получают около 25-30000. Если возьмем активного человека, который работает в сфере с дорогостоящими продуктами и услугами, то и 50 тысяч вполне может быть.
Менеджеры, которые заключают сделки.
Тут разброс ещё выше, от 15 тысяч и до бесконечности. Есть профи, которые получают до полумиллиона рублей. Аналогично, окладная часть и % от сделки. При этом, если вы, к примеру, подключаете людей к интернет-провайдеру, итог может быть скромным. А вот если заключаете многомиллионные контракты, сами понимаете, на икру хватит.
Итак, мы рассказали, сколько платят менеджеру по продажам. Помните, что в этой деятельности итог зависит от вас. Будьте активными и повышайте квалификацию, и тогда карьерная лестница сложится. Удачи!