Сколько платят менеджеру по продажам — это первый и главный вопрос, который возникает у новичка в этой сфере. Почему-то считается, что доход у таких специалистов низкий, нестабильный, зато работа не требует опыта, да и каких-то способностей. Мы расскажем, почему это ошибочное мнение.

Какая зарплата у менеджера по продажам

Зарплата у сотрудника может быть разной, поэтому это как вопрос «какой площади квартиры». Есть несколько ключевых моментов, от которых зависит итоговая сумма.

Специализация.

Тот, кто делает холодные звонки всегда зарабатывает меньше, чем зубастый b2b продавец, который общается с генеральными директорами крупных компаний. Но и требования к нему другие.

Расположим заработок от меньшего к большему: обычный продавец в рознице — оператор на холодный обзвон — аккаунт-менеджер — сотрудник на входящих заявках — опытный b2b-специалист. Распределение общей суммы дохода.

Зарплата делится на несколько частей: оклад менеджера по продажам, премия за выполнение каких-то условий и процент с проданных товаров или услуг.

Стандартно так: больше фикса — меньше %, и наоборот. Хотите спокойно сидеть и не хватать звезд с неба, ищите высокий оклад. Мечтаете о крутом авто и готовы трудиться ради того, чтобы получать отличную доплату — соглашайтесь на невысокую базовую часть и хороший %. Специфика отрасли.

Если вы продаете совсем недорогую услугу, или продукт не слишком востребован, то заработать серьезные суммы не получится. Впрочем, на такой вакансии вы сможете быстро получить опыт и вырасти профессионально.

Примеры дохода работников-сейлзов.

Важно. Здесь и далее расчеты приведены на город до 1 млн. жителей. В Москве смело умножайте цифры на 1,5-3.

На холодных звонках.

Здесь придется рассчитывать не небольшую базовую часть от 5 до 10 тысяч, доплату за выполнение плана по обзвону от 3 до 15 тыс. руб. и премию за лиды от 0 до 5000 рублей. Общее жалованье у того, кто работает спустя рукава, неполный день, или на обычном телефоне — около 15000. Если работать на Скорозвоне, не лениться с прозвоном и соблюдать скрипт, можно получить до 35000 руб. в месяц. Плюс: возможность работать, сидя у себя дома, удаленные профессионалы активного прозвона нужны и в кризис. Значит, нет расходов на дорогу, костюмы и бизнес-ланчи.

Аккаунт-менеджеры.

Очень много зависит от продукта и схемы мотивации. Ожидайте фиксу около 10 тысяч, доплату за удержание клиентов 5-10 тыс, ну и процент с повторных сделок. В среднем, такие работники получают около 25-30000. Если возьмем активного человека, который работает в сфере с дорогостоящими продуктами и услугами, то и 50 тысяч вполне может быть.

Менеджеры, которые заключают сделки.

Тут разброс ещё выше, от 15 тысяч и до бесконечности. Есть профи, которые получают до полумиллиона рублей. Аналогично, окладная часть и % от сделки. При этом, если вы, к примеру, подключаете людей к интернет-провайдеру, итог может быть скромным. А вот если заключаете многомиллионные контракты, сами понимаете, на икру хватит.

Итак, мы рассказали, сколько платят менеджеру по продажам. Помните, что в этой деятельности итог зависит от вас. Будьте активными и повышайте квалификацию, и тогда карьерная лестница сложится. Удачи!