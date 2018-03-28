В каждой компании внедряют свои варианты мотивации менеджеров по продажам, учитывая особенности товаров и услуг, объемы реализации и цели предприятия. Мы перечислим самые основные способы, которые помогут вызвать личную заинтересованность работников.



Способы мотивации менеджеров по продажам



Вызывать личную заинтересованность продавца в выполнении плана можно с помощью материальных и нематериальных схем мотивации.

Материальная заинтересованность в увеличении продаж возникает, если доход сотрудника напрямую связан с количеством звонков, проведенных презентаций, реализованной продукции, суммы и прибыльности оформленных сделок. Руководитель может материально мотивировать подчиненных:



введя систему зависимости дохода от KPI менеджеров;

переводя процент от проданных товаров в зарплату;

введя дополнительные бонусы за выполнение или перевыполнение плана.

Нематериальная мотивация может быть представлена как:



комфортные условия работы;

личный пример руководителя;

дополнительный выходной.

Таким образом, зная основные варианты мотивации менеджеров по продажам и грамотно их используя можно добиться высоких продаж. В целом продуманная мотивация приводит к развитию компании, отдела и непосредственно каждого сотрудника.