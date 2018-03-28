8 800 333 97 02 Войти

Способы мотивации менеджеров по продажам

В каждой компании внедряют свои варианты мотивации менеджеров по продажам, учитывая особенности товаров и услуг, объемы реализации и цели предприятия. Мы перечислим самые основные способы, которые помогут вызвать личную заинтересованность работников.

Способы мотивации менеджеров по продажам

Вызывать личную заинтересованность продавца в выполнении плана можно с помощью материальных и нематериальных схем мотивации.

Материальная заинтересованность в увеличении продаж возникает, если доход сотрудника напрямую связан с количеством звонков, проведенных презентаций, реализованной продукции, суммы и прибыльности оформленных сделок. Руководитель может материально мотивировать подчиненных:

  • введя систему зависимости дохода от KPI менеджеров;
  • переводя процент от проданных товаров в зарплату;
  • введя дополнительные бонусы за выполнение или перевыполнение плана.

Нематериальная мотивация может быть представлена как:

  • комфортные условия работы;
  • личный пример руководителя;
  • дополнительный выходной.

Таким образом, зная основные варианты мотивации менеджеров по продажам и грамотно их используя можно добиться высоких продаж. В целом продуманная мотивация приводит к развитию компании, отдела и непосредственно каждого сотрудника.

Bебинары и события:

Бесплатный курс «Руководитель отдела холодных продаж»

Пройди онлайн-курс по холодным звонкам от сервиса Скорозвон и получи именной сертификат.

ПОСМОТРЕТЬ КУРС 

Вебинар «10 фишек Скорозвона, которые помогут оставаться в тренде»

13 февраля Александр Лищенко расскажет, какие новые функции появились в Скорозвоне и научит ими пользоваться.

  • Невидимые изменения
  • Новые фичи
  • Суфлирование в подарок

Регистрация

2020 02 06 14.17 1 (1)

Программа для холодных звонков «Скорозвон»

Менеджер будет звонить в 2,5 раза эффективнее. Вы получите удобные отчёты о работе

+
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно», вы даёте согласие на обработку персональных данных

Или попробуй профессиональный инструмент для холодных звонков

Зарегистрироваться в Скорозвоне