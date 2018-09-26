Активные продажи – это работа, при которой продавец сам ищет контакт с покупателем. Проще всего объяснить на примере базара: сравните просто стоящего за прилавком человека, который ждет, пока к нему подойдут, и громко рассказывающего про достоинства товара и обращающегося к каждому прохожему и потенциальному потребителю. Да, второй вариант может показаться назойливым, но сбыт у таких людей намного больше :)

Телемаркетинг или активные телефонные продажи – это тот же базар с зазывалами, только в телефоне. Надо понимать, что в таком бизнесе важно не ждать обращения извне, а самому все время проявлять активность. Подходит такой способ для компаний, у которых входящий поток лидов меньше, чем могут обработать сотрудники, то есть, узким местом для роста прибыли являются покупатели. Если повышение продаж через рекламу уже не такое эффективное, то опять же лучшим выбором станут холодные звонки.

Если ваша цель – только начать бизнес, то этот выбор канала поможет вам быстро получить обратную связь и построить всю цепочку общения с клиентом. Кроме того, именно так дешевле всего проверять, насколько ваше предложение “вкусное”. В живом разговоре ваши менеджеры поймут, что что-то не так уже в первый день общения с покупателями.

Кому обязательно пробовать холодные продажи и звонки для поиска, привлечения клиентов по телефону:

- b2b-товары и услуги,

- рост выручки остановился или недостаточен,

- входящий поток потребителей иссякает,

- в вашем сегменте реклама стоит дорого (в том числе контекстная),

- рынок поделен: ваши будущие потребители уже чем-то пользуются,

- у вас неценовая конкуренция (вы хотите отдавать продукт по более высокой цене, чем конкуренты, а для этого нужно вживую объяснять преимущества).

Активные продажи по телефону и холодные звонки помогут расширить рынок сбыта или найти новый, объяснить преимущества продукта напрямую лицу, принимающему решение, даже если изначально у него не было намерения менять поставщика. Это открывает новые горизонты и достать до тех, до кого прямые пути просто не достают.

Что нужно для активного сбыта

Если вы решили отдать холодные звонки в колл-центр, то вам, прежде всего, понадобится значительный бюджет на лидогенерацию (да, качественные лиды стоят дорого) и как минимум один сотрудник, который будет проверять лиды на “фрод”, фальшивки. Мы рекомендуем не отдавать обзвон на сторону, пока у вас не будет собственного понимания, как строится такая деятельность. Ну или заложите определенную сумму на колл-центр, по результатам траты которой вы примете окончательное решение: тысяч 50-70.

Что касается технологии продаж и тому, как правильно продавать и делать холодные звонки, можно смело заявлять, что не существует волшебных схем, скриптов и кнопок. Работает только системная работа, много разговоров и постоянное усовершенствование приемов. Для этого вам понадобится 1-2 менеджера, база контактов и хороший инструмент для профессионального обзвона (например, Скорозвон), который в несколько раз повысит продуктивность сотрудников. Мы советуем разбивать полный цикл на этапы холодных звонков по привлечению клиентов. Наша база знаний послужит вам помощью.