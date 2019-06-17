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Холодные звонки в сетевом маркетинге

Холодные звонки в сетевом маркетинге — это наиболее популярный способ расширить количество клиентов. Про его особенности и технику проведения расскажем в нашей статье.

Что такое холодные звонки

«Холодными» называют звонки или встречи с людьми, которые ранее не обращались в вашу компанию, но потенциально могут стать вашими клиентами. В отличие от «теплых» звонков, инициатором которых тем или иным образом был сам клиент, вести разговор с незнакомым человеком не интересующимся вашим бизнесом намного сложнее.

В сетевом маркетинге холодные звонки используют для поиска бизнес-партнеров или инвесторов. Менеджер обзванивает список контактов и кратко описывает предложение компании — товары или услуги, которые стремиться реализовать. В конце презентации собеседнику предлагается возможность купить продукцию или, например, записаться на встречу.

Приемы проведения холодных звонков

Непосредственно звонок с предложением. По такому принципу работают большинство компаний и колл-центров. Менеджер рассказывает про условия продажи и предлагает ими воспользоваться.

Соцопрос. Прием помогает снять напряжение между собеседниками вначале разговора, который завязывается на простом опросе, например, “Слышали ли вы когда-нибудь о нашей компании/продукте”, или “Какие аналогичные предложения вам встречались”. После вступления следует основная часть разговора, цель которой — заинтересовать и побудить к действию, сотрудничеству.

Акция или специальные условия. Подавляющее большинство людей выказывают заинтересованность при слове “акция”, поэтому можно подать свое предложение собеседнику как специальное или с ограниченным временем действия.

Общий план холодного звонка

  1. Изучите клиента, определите его потребности и проблемы.
  2. Заинтересуйте с первой минуты — подайте свое предложение как решение этих проблем.
  3. Проведите короткую и емкую презентацию — за 3-5 минут расскажите самые важные характеристики и преимущества.
  4. Отработайте возражения.
  5. Завершите разговор записью клиента на встречу.

Советы по организации

  • Выберите оптимальное время — в большинстве случаев — это первая половина дня. В это время собеседники будут наиболее активны. Если звоните в другую страну или регион, помните про разницу во времени.
  • Звоните много. Помните, только 90-95% или 1 из 10 телефонных разговоров заканчивается удачно. В большинстве случаев собеседник быстро завершает беседу из-за нехватки времени или нежелания его тратить на вас.
  • Говорите по шаблону — используйте скрипт. План и специальные приемы помогут руководить диалогом и направить его в нужное русло.

В целом, холодные звонки в сетевом маркетинге являются одним из основных методов развития и расширения бизнеса. 



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