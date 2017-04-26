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Кому подходят холодные звонки и для чего они нужны

Давайте разберемся, для чего нужны холодные звонки. Консультанты часто говорят, что холодным звонком можно продать что угодно и кому угодно, главное — техника, но почему-то не вдаются в детали. А мы рассмотрим вопрос подробно.

Функции холодных звонков:

  1. Актуализация базы. У вас есть база контактов, и вам нужно уточнить, какие из них актуальные или узнать что-то о потенциальных клиентах.
  2. Опросы и анкетирование.
  3. Выход на ЛПР (лицо, принимающее решение). Актуально для B2B-продаж.
  4. Лидогенерация, поиск потенциальных клиентов.
  5. Прямая продажа. Актуально для B2C и продаж малому бизнесу.

Кому подходят холодные звонки.

Всем, у кого средняя прибыль с одной продажи больше 250 рублей, могут подойти холодные звонки. Но в обязательном порядке мы рекомендуем этот способ продаж тем, у кого:
  • B2B-продажи, причем потенциальных клиентов хотя бы пара тысяч.
Если возможных клиентов у вас меньше, то вы их прозвоните за пару недель. Для b2b холодные звонки, как правило, самый эффективный способ продаж. 

  • B2C-продажи для очень широкого круга покупателей.
К сожалению, базу физических лиц с хорошей сегментацией достать сложно. Поэтому ваш товар должен подходить многим. Стоматологии, клиники, счетчики на газ, ярмарки перед школьной порой. Делать звонки физ.лицам проще, чем юридическим.

  • Высокий средний чек и дорогие лиды.
Да, вы можете позволить себе дорогую рекламу. Но куда приятнее, когда лид вам обходиться в 500 руб, а не в 10 000 руб, правда?

  • Подорожал контекст и другие способы поиска клиентов.
Здесь холодные звонки обычно просто спасают бизнес. Без них на маркетинг и лидогенерацию уходит больше денег, чем зарабатывается.


Нужны ли холодные звонки конкретно вам, точно можете сказать только вы. Если вы хотите увеличивать продажи, если текущие методы вам кажутся дорогими, и вы не боитесь узнавать новое и работать, то вам точно нужно попробовать этот способ продаж.

Надеемся, у нас получилось ответить на вопрос, для чего нужны холодные звонки. Если у вас есть сомнения, пишите нам на почту welcome@skorozvon.ru или звоните 8 800 333-97-02. Мы попробуем разобраться вместе.

Удачи!

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