Давайте разберемся, для чего нужны холодные звонки. Консультанты часто говорят, что холодным звонком можно продать что угодно и кому угодно, главное — техника, но почему-то не вдаются в детали. А мы рассмотрим вопрос подробно.
Функции холодных звонков:
- Актуализация базы. У вас есть база контактов, и вам нужно уточнить, какие из них актуальные или узнать что-то о потенциальных клиентах.
- Опросы и анкетирование.
- Выход на ЛПР (лицо, принимающее решение). Актуально для B2B-продаж.
- Лидогенерация, поиск потенциальных клиентов.
- Прямая продажа. Актуально для B2C и продаж малому бизнесу.
Кому подходят холодные звонки.Всем, у кого средняя прибыль с одной продажи больше 250 рублей, могут подойти холодные звонки. Но в обязательном порядке мы рекомендуем этот способ продаж тем, у кого:
- B2B-продажи, причем потенциальных клиентов хотя бы пара тысяч.
- B2C-продажи для очень широкого круга покупателей.
- Высокий средний чек и дорогие лиды.
- Подорожал контекст и другие способы поиска клиентов.
Нужны ли холодные звонки конкретно вам, точно можете сказать только вы. Если вы хотите увеличивать продажи, если текущие методы вам кажутся дорогими, и вы не боитесь узнавать новое и работать, то вам точно нужно попробовать этот способ продаж.
Надеемся, у нас получилось ответить на вопрос, для чего нужны холодные звонки. Если у вас есть сомнения, пишите нам на почту welcome@skorozvon.ru или звоните 8 800 333-97-02. Мы попробуем разобраться вместе.
Удачи!