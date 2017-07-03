Важная тема базы знаний — скрипты продаж холодных звонков. Чтобы телефонный звонок закончился продажей или встречей, надо знать кому предлагать, и как предлагать.

Как обычно бывает.

Составить скрипт, шаблон или сценарий холодного звонка предлагают многие специалисты и консалтинговые компании. Есть 2 варианта развития событий:

«скриптолог» долго и упорно вникает в цели компании (такое составление скрипта холодного звонка стоит очень дорого и процесс это долгий, занимает месяцы и недели);

он берет шаблонные фразы для холодных звонков, приправляет их «фишечками» и кое-как их компонует в сценарий.

Волшебной таблетки с идеальным скриптом не бывает. И волшебных зомбирующих фраз тоже нет.

Как нужно поступить со скриптом.

Мы советуем писать шаблон холодного звонка самому. Вы и ваши менеджеры лучше знаете клиентов, какая техника звонка подойдет лучше, и как правильно делать продажу.

Кроме того, у вас телефон в руках. Вы сразу слышите неудачные фразы и можете сразу разобрать проблемы в звонке.

Никто не знает ваш продукт лучше вас. Так что готовьтесь к работе. Это займет пару дней, и потом вы сможете «допиливать» сценарий уже в ходе продаж.

О чем мы расскажем в разделе.

В разделе мы разберемся, что подойдет вам для работы: дословный спич холодного звонка (который менеджер не может нарушать даже на слово) или достаточно написать приблизительный сценарий разговора. Это зависит и от уровня менеджеров, и от продукта, с которым вы работаете.

Мы расскажем про основные принципы холодных звонков, стратегию и тактику холодного звонка, подскажем методы обхода секретаря по телефону. Не забудем дать пошаговую инструкцию создания скрипта, которая отработана на клиентах. Есть еще и тонкости, например, советы по скорости речи для холодных звонков.

В общем, мы рады поделиться всем, что знаем про разговор с клиентом. А чтобы вы увидели живой пример, мы записали реальные образцы холодных звонков из практики. Их мы разберем подробно, покажем слабые и сильные места.

Будут вопросы — пишите на почту welcome@skorozvon.ru.

Успешных вам продаж!